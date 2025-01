Tendências para a logística em 2025

A- A+

O setor de logística vive um momento de transformação acelerada. Os avanços tecnológicos, a atenção crescente à sustentabilidade e as mudanças nos hábitos de consumo apontam para um futuro de desafios e oportunidades. Em 2025, essas mudanças prometem continuar moldando as estratégias de empresas que atuam nessa área, trazendo inovações e a necessidade de adaptação.



A integração de inteligência artificial e big data está se consolidando como uma ferramenta indispensável. Relatórios preditivos e análises em tempo real facilitam decisões mais estratégicas, reduzem desperdícios e criam fluxos operacionais mais eficientes. Essa evolução atende à crescente necessidade de controle preciso sobre estoques e operações.



A sustentabilidade deixou de ser uma opção e passou a ser uma prioridade. A adoção de veículos elétricos e modais mais verdes ganha espaço, alinhando as operações logísticas às demandas ambientais. Placas solares em caminhões e outras tecnologias renováveis para reduzir emissões de carbono, integrando inovação e responsabilidade no transporte e refrigeração de armazéns.



Com consumidores mais exigentes, a chamada logística last mile tem sido um divisor de águas. Entregas rápidas, rastreáveis e de menor custo desafiam as empresas a reinventar seus processos. A eficiência nesse estágio final é essencial para atender às expectativas do cliente e manter a competitividade.



Armazéns compartilhados e descentralizados estão cada vez mais presentes, aproximando estoques dos mercados-alvo e promovendo o relacionamento entre empresas. Além de melhorar a eficiência, esse modelo otimiza custos e ajuda a superar desafios logísticos de forma coletiva.



Sem soluções prontas, o futuro logístico convida empresas a repensarem estratégias e se ajustarem às novas dinâmicas do mercado. Em 2025, o Grupo Trino busca se tornar ainda mais proativo, antecipando futuros prováveis, buscando ser ainda mais flexível e inovador, sempre atento às transformações constantes. Afinal, conectar o presente às possibilidades do amanhã será o grande diferencial para quem deseja crescer de forma sustentável e eficiente.





* Diretora do Grupo Trino e especialista em Liderança e Gestão Empresarial.



