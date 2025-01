The Gaule tem sangue azul e branco

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA – Nesta temporada de férias o filósofo transatlântico The Gaule aflorou no recinto. Gaulês da gema do ovo, ele é nascido e criado além da cordilheira dos Pirineus. Também é cevado na lama dos mangues do Capibaribe feito os ribeirinhos, daí tornou-se um Sapiens caranguejo. Mangue beat-raiz, The Gaule tem com sangue azul e branco desta Capitania da Nova Lusitânia. Vive a deambular no meio do mundo para divulgar sua teoria revolucionária de que Pindorama é um reino muito sério, ainda mais sério no embalo do Pastoril do Cordão Encarnado sob os auspícios das emendas parlamentares milionárias.



OoO



O babado é o seguinte: o Poder Executivo executa a guitarra da Casa de Misericórdia da Moeda, o Congresso Nacional governa, a saber, o Centrão governa, o Judiciário legisla. Os pobres e remediados vão de Bets e jogo de bicho, os ricos, deputados e senadores vão de baú da Felicidade, os artistas chapa branca vão de Lei Rouanet, e a cabroeira vai a pé ou vai de trem. Ricos da boca da noite para o dia, os donos de Bets vão de Ferrari.



OoO



Erradíssimo falar em desgoverno neste Governo Lunário 3. Os vermelhos são eficientíssimos na arte dás conchamblanças. Além de nomear apaniguados para cargos estratégicos, eles trabalham em três linhas de ação: Bolsa Família, 167 bilhões este ano, para atender a 20,9 milhões de famílias pobres e mantê-las no curral eleitoral; Lei Rouanet, 16,7 bilhões em 2024, para atender aos caboclos e caboclas mamadoras do teatro e da televisão que adoram falar bem do governo em troca de moedas sonantes. Emendas parlamentares; mais de 44 bilhões empenhados em 2024 e outras cifras a perder de vista.



OoO



Cenas fortes — As informações a seguir podem causar traumas cranianos ou comoções emocionais. Segure seu coração! A dívida pública do Brazil atingiu o montante de R$ 7,2 trilhões. Eu disse trilhões trilhões trilhões no final do ano 2024. O governo desembolsou R$ 694 bilhões-bilhões-bilhões para pagar esta dívida faraônica.



OoO



Quando ouve falar em taxa Selic e déficit público o guru vermelho sente urticária e fica tremendo todo, do pescoço rachado até os pés. Antes, tinha a desculpa de culpar o ex-presidente do BC por todos os desmantelos da economia e a subida do dólar. Como será agora, depois da posse do novo presidente Gabriel Galípolo, nomeado por ele? Terá que brigar com todos os agentes do mercado financeiro. Será uma luta contra moinhos de vento. Lutar contra moinhos de vento é a luta mais vã. Ou então vai botar a culpa em Donald Trump, o agente malvado do imperialismo ianque. Aquela ex estocava ventos uivantes.



OoO



Hoje quase com a idade do vetusto Diario de Pernambuco, o Véio do Pastoril Encarnado foi proibido pelos médicos da Síria e do Líbano de tomar banho até as eleições de 2026 para não sofrer novas quedas no banheiro. O Véio ama a democracia assim como quem ama as periguetes, sem compromisso, apenas para degustação.



OoO



Nestes dias o ditador terrorista Nic-Mad. está consumando um golpe de Estado na Venezuela. Isto é que é golpe de Estado, e o mais são arruação.





* Periodista, escritor e quase poeta.

