OPINIÃO Como as cidades-esponja podem evitar tragédias como a do RS

Nos últimos anos, eventos climáticos extremos têm se tornado cada vez mais frequentes, causando devastação em diversas regiões do mundo.



A tragédia recente no Rio Grande do Sul, causada por chuvas intensas, trouxe à tona a urgente necessidade de soluções inovadoras e eficazes para a gestão de águas urbanas. Nesse contexto, o conceito de "cidades-esponja" surge como uma abordagem promissora é essencial para o futuro das áreas urbanas.



Desenvolvido pelo renomado arquiteto chinês Kongjian Yu, o conceito de cidade-esponja é baseado na ideia de que as cidades devem ser desenhadas para trabalhar em harmonia com a natureza, especialmente na gestão das águas pluviais. Yu, com uma vasta experiência e conhecimento adquirido em uma região de monções na China, percebeu a necessidade de integrar soluções naturais ao planejamento urbano para mitigar os efeitos das inundações.



As cidades-esponja são projetadas para absorver, reter e filtrar a água da chuva, utilizando uma combinação de áreas permeáveis, vegetação, lagos e estruturas alagáveis. O objetivo é reduzir a quantidade de água que flui rapidamente para os rios e sistemas de drenagem, diminuindo o risco de enchentes e melhorando a resiliência urbana.



Wuhan, na China, é uma das pioneiras no conceito de cidade-esponja, tendo implementado uma série de medidas como parques alagáveis, telhados verdes e pavimentações permeáveis. Durante a temporada de monções, essas soluções têm ajudado a reduzir significativamente as inundações na cidade.



Por exemplo, em 2016, apesar das chuvas intensas que causaram inundações em muitas áreas da China, Wuhan conseguiu manter-se relativamente segura e funcional. Copenhague, na Dinamarca, também adotou o conceito de cidade-esponja em resposta a uma enchente devastadora em 2011.



A cidade investiu em infra estruturas verdes, como parques que podem ser alagados, calçadas permeáveis e bacias de retenção de água. Em eventos subsequentes de chuvas intensas, essas soluções têm se mostrado eficazes, protegendo a cidade de inundações severas.



Após o furacão Sandy em 2012, Nova Iorque implementou várias estratégias de cidades-esponja, incluindo a construção de zonas úmidas e parques alagáveis no Brooklyn e em Staten Island. Essas medidas têm contribuído para a resiliência da cidade frente a tempestades e marés altas.



A adoção do conceito de cidade-esponja por gestores públicos oferece uma série de benefícios. A principal vantagem é a diminuição significativa do risco de enchentes, protegendo vidas e propriedades.



As áreas permeáveis e vegetação ajudam a filtrar poluentes, melhorando a qualidade da água que chega aos corpos hídricos. Além disso, parques e zonas úmidas criados como parte das cidades-esponja oferecem habitats para a vida selvagem, promovendo a biodiversidade urbana.

Espaços verdes não apenas ajudam na gestão de águas, mas também proporcionam áreas de lazer e melhoram a estética urbana. Áreas urbanas bem planejadas e resilientes tendem a ser mais valorizadas, atraindo investimentos e melhorando a qualidade de vida dos moradores.



As cidades-esponja representam uma abordagem inovadora e necessária para enfrentar os desafios climáticos do século XXI. Ao integrar soluções baseadas na natureza ao planejamento urbano, podemos criar cidades mais resilientes, seguras e sustentáveis.

A experiência de cidades como Wuhan, Copenhague e Nova Iorque demonstra que, com o planejamento adequado, é possível mitigar os impactos das chuvas intensas e garantir um futuro mais seguro para todos.



Para os gestores públicos, adotar o conceito de cidade-esponja é um passo crucial na construção de um ambiente urbano preparado para os desafios climáticos que estão por vir.



* Coordenador de Inovação no Ibrawork

