Transformação acadêmica: democratização do conhecimento e geração de valor para a sociedade

Recife, com sua história rica em inovação e criatividade, está vivendo um momento de transformação no campo acadêmico. Hoje, mais do que nunca, estamos vendo a academia romper as barreiras que a separavam da sociedade, conectando-se profundamente com as necessidades e desafios da cidade. Por muito tempo, as universidades focaram em ser centros de excelência em ensino e pesquisa. No entanto, o cenário atual, marcado por rápidas mudanças e desafios complexos, exige que as instituições de ensino se reinventem.

Estamos presenciando o que muitos chamam de segunda revolução do conhecimento, onde a inovação e o empreendedorismo emergem como pilares essenciais, expandindo o papel das universidades para além da sala de aula.

Na nossa cidade, todo esse movimento disruptivo é impulsionado pelo Pacto Recife pela Inovação, uma iniciativa arrojada da Prefeitura do Recife que reúne representantes do setor produtivo, academia e governo. Esse pacto é a força motriz por trás da tríplice hélice da inovação recifense, que está transformando a cidade em um verdadeiro hub de inovação e desenvolvimento.

A operacionalização das atividades integradas da academia está acontecendo por meio de projetos desenvolvidos pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a exemplo do programa UniverCidade. Através da Rede NIT Recife, que hoje conta com 11 universidades, faculdades e institutos, um grande ambiente colaborativo está sendo criado. Diversas iniciativas para a solução de problemas reais estão sendo trabalhadas, como a Sala de Aula de Portas Abertas para a Cidade e o Escritório de Parcerias Inovadoras.

Atualmente, esses projetos já abarcam 12 iniciativas aplicadas e mais de 100 discentes, todos dedicados a criar soluções para os problemas da cidade. O Escritório de Parcerias Inovadoras, em particular, tem se destacado ao promover soluções de maior maturidade para o fomento das iniciativas de interesse público e a aceleração de produtos e serviços no âmbito da administração municipal. Esse esforço conjunto está gerando um impacto significativo, ao conectar a pesquisa acadêmica diretamente com as necessidades da administração pública.

Além disso, a Inteligência Artificial aplicada tem emergido como um diferencial no cenário da inovação recifense. Um exemplo disso é a solução EditAI, já lançada dentro do programa UniverCidade. Esse software tem ajudado centenas de pesquisadores e empreendedores acadêmicos na construção de projetos de sucesso, com foco em fomento e subvenção, mostrando o potencial transformador da IA no contexto acadêmico e social.

Essa transformação acadêmica está criando um legado que transcende gerações. Mais do que capacitar os profissionais, estamos preparando uma sociedade onde o conhecimento é acessível a todos, e as inovações desenvolvidas nas universidades beneficiam diretamente a comunidade. Esse ciclo virtuoso é o que nos inspira a sonhar com uma cidade onde o ciclo da pobreza é quebrado, e cada cidadão pode se beneficiar do progresso. Recife está provando que a verdadeira inovação vai além da tecnologia e dos negócios; é sobre pessoas. Quando a academia, governo e setor produtivo se unem, o resultado é uma cidade mais justa, inclusiva e pronta para os desafios.



* Gerente geral de Transformação Acadêmica da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife

