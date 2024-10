Treinar em dupla ou grupo aumenta o desempenho, apontam estudos sobre o efeito Köhler

A- A+

Se você já pulou uma sessão de treino por falta de motivação, pode estar subestimando uma solução simples: treinar em dupla ou grupo. Pesquisas em psicologia social indicam que essa prática pode transformar sua performance física e mental. O fenômeno conhecido como efeito Köhler, estudado por diversos cientistas, demonstra que o desempenho individual melhora significativamente quando se treina ao lado de pessoas mais habilidosas ou fisicamente preparadas.



Identificado originalmente em contextos de atividades físicas coletivas, o efeito Köhler sugere que indivíduos menos competentes ou em pior condição física tendem a se esforçar mais em ambientes de grupo para evitar ser o "elo mais fraco". Essa motivação extra tem sido observada em diferentes estudos que mostram que o esforço individual aumenta em atividades coletivas, resultando em ganhos de desempenho além do que seria possível em um treino solitário.



Aumento da motivação e compromisso - Uma pesquisa publicada no Journal of Sport & Exercise Psychology identificou que indivíduos se esforçam até 24% mais quando treinam ao lado de parceiros que consideram mais fortes ou habilidosos. O estudo explica que essa motivação se origina de uma pressão social positiva, onde os membros do grupo se sentem mais inclinados a acompanhar o ritmo e contribuir para o sucesso coletivo.



Além disso, o compromisso com a regularidade do treino aumenta quando há a expectativa de treinar com um parceiro ou grupo. Segundo um estudo da American College of Sports Medicine, treinar em companhia de outra pessoa ou de um grupo reduz as taxas de desistência em programas de exercícios. A sensação de responsabilidade compartilhada faz com que os participantes se sintam mais inclinados a manter a rotina.



Esforço adicional e competição saudável - Outro estudo realizado pela Indiana University constatou que casais que treinam juntos têm 34% mais chances de manter suas atividades físicas ao longo do tempo, em comparação com aqueles que treinam sozinhos. O efeito Köhler aparece aqui na forma de uma competição saudável, em que cada membro do casal ou grupo se sente motivado a manter o ritmo e até a tentar superar o desempenho do outro.



Esse efeito de competição gera esforço adicional que muitas vezes leva a ganhos maiores do que seriam alcançados em treinos solitários. Estudos também mostram que essa interação social e a competitividade leve fazem com que a atividade física seja percebida como mais prazerosa e menos cansativa, aumentando a aderência aos treinos a longo prazo.

Desempenho coletivo e pressão positiva - A interdependência em exercícios que envolvem coordenação em grupo também maximiza os benefícios do efeito Köhler.



Em atividades como corridas em equipe ou circuitos colaborativos, a percepção de que o sucesso do grupo depende do esforço de todos cria uma pressão positiva para que cada membro dê o seu melhor. De acordo com a British Journal of Psychology, essa dinâmica de grupo impulsiona o desempenho dos membros menos experientes, elevando o resultado geral do treino.



Além disso, a prática de atividades em grupo ou em dupla tem o poder de reduzir a monotonia. O apoio emocional e social fornecido pelos parceiros torna o treino não apenas mais eficiente, mas também mais prazeroso. Pesquisas indicam que essa abordagem ajuda a combater o tédio associado à repetição de exercícios individuais, tornando o processo mais dinâmico e interessante.



Resultados concretos - Esses estudos indicam que, além de proporcionar benefícios físicos, treinar em dupla ou grupo oferece vantagens psicológicas fundamentais para manter a motivação e a regularidade. O efeito Köhler reforça a ideia de que o esforço coletivo pode trazer melhorias tanto no desempenho quanto na qualidade de vida.



Portanto, se você sente dificuldade para manter a consistência nos treinos, considere a possibilidade de convidar um amigo ou se juntar a um grupo de exercícios. O efeito de parceria não apenas irá aumentar seu desempenho, mas pode transformar completamente sua relação com a atividade física.



* Personal trainer, autor do livro “5 Atitudes para criar o hábito de se exercitar todos os dias”.



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.



Veja também

opinião Black Friday 2024: otimização, performance e segurança são as estratégias para maximizar as vendas