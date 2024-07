Trump cria programa minha orelha, minha vida

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA – O atentado contra Donald Trump foi apenas mais um capítulo no seriado do faroeste americano de praticar tiro ao alvo com a cabeça de presidentes, de Abraão Lincoln a John Kennedy e Donald Trump, além de outros menos conhecidos.

MacDonald fazia o discurso MAGA (Make America Great Again – Faça a América Grande de Novo) para a cabroeira dele na cidade de Butler, Estado da Pensilvânia. Nesse momento algumas pessoas avisaram ao FBI que Adélio Bispo estava no topo de um armazém, portando uma faca-peixeira semiautomática calibre 7.63 mm. Epa! Troquei as bolas, desculpe o erro, eu sou idoso. Tô ficando meio lelé da cuca feito Joe Biden. Digo, as pessoas avisaram aos agentes do FBI que um indivíduo suspeito, Thomas Crooks, estava na laje de um armazém, a 120 metros do evento, portanto um fuzil AR-15 de 12 polegadas.

Os agentes se esborracharam ao tentar escalar a montanha de 2 metros até o telhado para deter o atirador.

Uma bala de fuzil viaja na velocidade ultrassônica e os agentes do FBI movem-se a uma velocidade de 120 metros em cinco minutos, na maciota. Orelha de direita, volver! Trump foi salvo pelo Espírito Santo de orelha. Daí criou o programa “Minha orelha de direita, my life”.

O caso de John Kennedy ainda está aceso na retentiva da maioria da população, principalmente nós os velhinhos e velhinhas de 40 anos ou mais.

Dia 22 de novembro de 1963, o presidente Kennedy e Lady Jaqueline deslizavam felizes da vida numa avenida em Dalas, no Texas, a bordo de uma limusine conversível. O ex fuzileiro naval Lee Oswald estava postado num prédio no trajeto do percurso presidencial. Subitamente, não mais que subitamente, uma bala de fuzil estourou os miolos presidenciais. Depois de preso, ao ser conduzido para um presídio, dias depois, Lee Oswald foi morto por um cara chamado Jack Ruby. Aquele tiro mudou a história da América e do mundo.

A Comissão Warren foi instalada por ordem da Casa Branca para elucidar o caso. Mas, até hoje o assassinato de Kennedy não foi elucidado por completo.

Figura mitológica na América, o presidente Abraão Lincoln foi um herói da Guerra da Secessão (600 mil mortos) e da libertação dos escravizados negros (1865). Os separatistas e escravocratas não o perdoaram. Foi assassinado por um ex-espião inimigo ao frequentar um teatro, em abril de 1865. Lincoln era uma das grandes almas do Ocidente.

Reza um ditado árabe: “Confie em Alá, mas não esqueça de amarrar bem o seu camelo”. Atualmente na minha idade avançada de 95 anos, faixa preta de karatê e treinado pela Swap, sou agente secreto da CIA e da KGB. Eu sou o Adalbertovsky Bond da Jaqueira e da Serra da Borborema. Brother Trump, faz um pix pra eu. Thank you!

Please, não contem essas histórias para ninguém, porque nós, os agentes secretos, somos muito discretos.

Hasta la vista, babies!



* Periodista, escritor e quase poeta



