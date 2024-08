Trump sentiu o golpe

A- A+

Acendeu o sinal amarelo na campanha de Donald Trump. Pouco mais de 2 semanas depois da renúncia de Joe Biden e da chegada de Kamala Harris à disputa pela Casa Branca, os números e os ânimos mostram que a vice-presidente tem chances concretas de vencer a eleição em 5 de novembro.

Ela é muito mais do que uma mulher filha de um negro jamaicano e uma indiana. Foi procuradora-geral da Califórnia, eleita com voto popular e, depois, senadora. Não começou ontem na política.

O agregador de pesquisas fivethirtyeight.com mostra Harris à frente com vantagem de 2,1 pontos percentuais sobre Trump.

Os dados indicam queda na rejeição ao nome da vice-presidente e, hoje, a diferença entre os que a apoiam (42,9%) e aqueles que a rejeitam (48,5%) é de só 5,6 pontos percentuais.

No caso de Trump, embora sua rejeição também esteja em queda, porém com menor velocidade, a diferença entre os que o apoiam (43,4%) e aqueles que o rejeitam (51,6%) é de 8,2 pontos percentuais.

Voto popular nunca foi sinônimo de vitória automática nos Estados Unidos, porque o presidente é escolhido num colégio eleitoral formado por delegados do partido em cada Estado. O vencedor leva tudo, ainda que por 1 voto apenas de diferença. Kamala Harris concentrou sua campanha nos últimos 15 dias nos chamados swing states, aqueles que balançam ora para o lado dos republicanos, ora para os democratas. É nesses Estados que se esconde a chave da vitória que, para acontecer, depende de pelo menos 270 delegados.

Hoje, projeções do metaculus.com, site em que são reunidas previsões de especialistas, indicam que o Partido Democrata teria os cobiçados 270 votos. Também que os swing states são 9, dos quais:

4 tenderiam a votar no Partido Republicano - Arizona, Nevada, Georgia e Carolina do Norte;

3 penderiam para o Partido Democrata - New Hampshire, Virginia e Minnesota; e

3 estão em aberto - Wisconsin, Pensilvania e Michigan.

Em 5 de agosto, o New York Times publicou uma reportagem mostrando que a troca de Biden por Harris acabou em dor de cabeça para a equipe de Trump. Matthew Dowd, estrategista-chefe da campanha de George W. Bush em 2004, entende que uma campanha curta dá vantagem a Harris, porque a poupa do desgaste de ficar meses no sol e na chuva, com sua vida revirada por dentro e por fora das redes sociais e os adversários pressionando por todos os lados.

“Os republicanos passaram anos atacando Biden e fizeram o mesmo com Hillary Clinton”, lembra Dowd. Mas com Harris isto não aconteceu. Provavelmente porque a subestimaram ou porque ela passou os últimos anos sem protagonismo algum.

Harris não passou pelas primárias, escapando dos ataques dos democratas que desejavam a vaga de candidato a presidente. Quando entrou na disputa já era consenso e a proximidade eleitoral acabou inibindo contestações abertas sobre sua escolha. Afinal, a troca de Biden por Kamala virou uma questão de sobrevivência para o partido.

Diante deste cenário, a campanha de Trump está sendo obrigada a rever todo seu planejamento e recalibrar os ataques. Se antes o adversário era senil, agora estão tendo de encarar uma elétrica Kamala Harris, de 59 anos. Maquiavel dizia que a sorte, como mulher, é sempre amiga dos mais jovens, “porque são menos cautelosos, mais afoitos e com maior audácia a dominam”. A frase está no livro “Maquiavel, o poder: história e marketing”, escrito em 1991, por meu amigo José Nivaldo Júnior, um dos mais competentes consultores políticos do Brasil.

Harris parece ter embarcado no espírito maquiavélico do livro de José Nivaldo. Tem ocupado todos os espaços possíveis na mídia dos Estados Unidos, criando uma onda a seu favor que, claro, acabou refletindo nas pesquisas de opinião. Ela conseguiu -ou conseguiram- diminuir até o impacto da tentativa de assassinato de Trump.

Faltando pouco mais de 80 dias para a eleição, a disputa tende a pegar fogo, porque o país está completamente dividido e polarizado.

O vice de Kamala Harris, o governador de Minnesota Tim Walz, é conhecido por suas atitudes mais tolerantes em relação à cultura woke e a um tratamento menos rígido aos que cumprem pena nas penitenciárias do seu Estado. Sua mulher, Gwen Whipple, tem um trabalho de educação e ressocialização de presos.

Walz pode ser definido como um político de centro-esquerda, ex-militar da Guarda Nacional, ex-professor e ex-treinador de futebol da escola onde dava aulas. Quando tinha 31 anos, em 1995, foi preso por dirigir bêbado e em alta velocidade. Diante do juiz, renunciou ao seu emprego na escola e deixou de treinar o time de futebol. Deu a volta por cima e acabou eleito governador de Minnesota.

Mas seu problema na campanha não é o passado, mas o presente. No ano passado, ele sancionou uma lei tornando Minnesota um lugar de referência para procedimentos de troca de sexo em crianças. Aqui, pode estar a principal fraqueza de Walz e certamente Trump irá provocar Harris para que explique aos norte-americanos conservadores, maioria do eleitorado, porque apoia esse tipo de iniciativa.

Embora reconheça que Kamala Harris surfa na onda da novidade, o consultor republicano Mike Murphy lembra que mesmo antes do fatídico debate Trump-Biden, os norte-americanos já davam claros sinais de insatisfação com a economia. “Isso continua sendo um perigo para Harris”, sinaliza Murphy.

Com as previsões de uma recessão batendo às portas dos Estados Unidos, as complicações no Oriente Médio, o impasse na guerra na Ucrânia, a crise na Venezuela e o empoderamento da China, o cenário eleitoral fica ainda mais instável. Kamala Harris, uma vice discreta, quase decorativa, durante os últimos 3 anos e meio, tem diante de si o enorme desafio de provar ser capaz de liderar a maior economia do planeta. Vamos ver até onde ela chega. Trump terá força e criatividade para matar no peito e virar o jogo?

*Jornalista





