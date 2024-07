Um extraordinário São Pedro

A- A+

Eu ofereço ao general Raul Souza, sua esposa Carol e sua filha Maria Eduarda.



Registros inesquecíveis da festa junina de São Pedro na residência do casal Edimilson e Eudoxia com a turma do terceiro turno - segunda, quarta e sexta - da Clínica de Hemodiálise da Uninefron de Boa Viagem.

"A festa realmente foi muito boa, top top top. Decoração invejável, perfeita. Música boa, turma animada. Como sempre dra Eudoxia e o Coronel se superando. Parabéns aos dois por abrir as portas de sua casa pra receber a gente com tanto carinho e amor".



Raul Souza, em cirúrgico e preciso depoimento sobre a festa.





Mais depoimentos:





"Foi sem igual, cada vez mais os laços de amizade dos que compõe o terceiro turno de consolidam, fazendo com que o ambiente da diálise e o tratamento se tornem mais agradável e menos sacrificante".

"Todos os que se comprometeram ir à festa, compareceram".



"A festa foi um sucesso absoluto, as brincadeiras, a alegria, o sorriso na face de cada um, demonstra a felicidade geral."



"O casal anfitrião, Edimilson e Eudoxia, agradeceram a presença maciça de todos os companheiros, mas amigos e familiares, o que fez a festa ser top".



Comentários acima de diversos participantes, o que comprova que o nosso São Pedro foi um sucesso absoluto.



Somos pessoas dialisadas, situação esta que não nos tirou a felicidade nem a perspectiva de vida.

Nada nos impede de olhar o amanhã. Nossos filhos nos deram ou nos darão netos que são nossos espelhos e a certeza de nossa imortalidade.

Ficaremos, através deles, para sempre nesse lindo planetinha azul chamado terra.

O que valerá, e isso é para todos, é o que vamos deixar de legado que possa ser incorporado positivamente à vida aqui na terra.

Fotos históricas do maior evento da face da terra:



Vamos falar dos participantes?

1) Já dissemos o quão maravilhoso foi o casal anfitrião Dra. Eudóxia e o general napoleônico Edmilson.



2) Raul, Carol e sua linda filha Maria Eduarda. Raul tentou a festa toda encontrar uma rima adequada para Pitu. Nem ele, nem Cleiton, nem ninguém chegaram à conclusão alguma. Quer dizer, chegaram, mas é impublicável.



Carol e sua bela e suave beleza, parece com aquelas lindas mocinhas que os Beatles em suas não menos lindas canções chamavam de LITLLE GIRL. Eu, ainda hoje, chamo assim ao meu amor.



Maria Eduarda, nome lindo de garota, mesmo nome de minha neta amada, é um primor de moça. Canta, encanta, e tem um dote de 3 milhões de dólares americanos em um banco suíço. Ô rapaz, meu filho já casou, que pena!



3) Botelho ou Canuto, como chamar, saber que estamos diante de um ser humano excepcional, um homem muito valente.



Botelho foi à festa sem acompanhante, que ele dirige, anda sozinho (e Deus)e de nós todos é o mais paquerador e exitoso nesses assuntos femininos. Amém!



4) Dona Gerlane e suas duas filhas. Esse povo da ou com origem na Paraíba do Norte, tem o hábito de ser muito bonito e ter lindos olhos que enfeitiçam e entontecem qualquer pobre mortal que se atreva a olhá-los.



5) Uliane e esposo. E pensávamos nós que sabíamos dançar. O show que este casal deu de danças juninas fez com que ficássemos com vergonha de nossos pobres passos.



Raul/Cleiton ajudem aí, onde eu aprendo a dançar forró?



Uliane é uma jovem senhora com postura da fidalguia inglesa. Trouxe classe, charme e distinção ao nosso ambiente.



Usa, com muita dignidade e fidalguia, punhos de seda. O que não a afasta dos demais. A grandeza está aí.



6) Cleiton. Falar sobre Cleiton, esse ilustre pernambucano, é tarefa difícil. O homem é uma enciclopédia sobre Pernambuco, o Brasil e o mundo. Pra variar entende de bolsa de valores. Um homem solidário, exímio dançador de gafieira. Que inveja.



A encrenca é que ele não levou sua morena, o grande e definitivo amor de sua vida. Ele diz que não se leva bolo para festa. Kkkkkkkk



7) Barretinho, sua fiel amiga e o filho dessa amiga. Barretinho é outro fidalgo que a vida colocou na nossa companhia.



Homem afável, educado, profundo conhecedor dos negócios de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. Se fosse pouco, discute politica, inglês, francês e escocês com quem venha pela frente. Negociante hábil, com as poderosas armas dos judeus e dos árabes na sua pôquer mão. Este homem é um sábio.



8) Antonio e filha. Nada mais elegante e extraordinariamente humano que este casal de pai e filha. O carinho mútuo, a classe, algo parecido com os melhores musicais de Hollywood, que a vida é breve, mas é bela. Parabéns, Antonio e filha.



Outros mais, não menos importantes.



Nós somos a prova viva de que a vida é breve, mas é bela. O amanhã é distante, como ensinou Bob Dylan, o grande compositor americano.



Termino com uma citação do grande escritor colombiano Gabriel García Márquez sobre a vida, apropriada demais para nós, para todos:



"Tudo é questão de despertar sua alma".



Desejo prosperidade e saúde a todos.



José Américo Lopes Góis, um dialisado.

