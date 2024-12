Um incômodo chamado vice

A- A+

Vice deveria ser uma figura descartada da vida pública. Uma PEC saneadora poderia simplesmente extinguir a figura do vice-presidente. Se algum congressista decidir enveredar por este caminho, indico a leitura da Constituição de 1934, promulgada há 90 anos, a qual baniu o vice. A atual Constituição manteve o vice, mas não é clara e cristalina quando especifica as condições em que ele deve assumir, embora seja eleito na mesma chapa do presidente.

Vices eleitos deveriam ser os substitutos naturais dos presidentes. Não faz o menor sentido que Geraldo Alckmin deixe de assumir a Presidência, especialmente num momento delicado, quando o presidente Lula convalesce de uma operação no cérebro....

Não é uma questão qualquer. Lula não pode e não deve comandar o país de um leito de UTI. Esta história de que o presidente sancionou lei de dentro da UTI não faz o menor sentido. Por que um vice saudável não poderia sancionar uma lei?

Ou será que alguém acredita na lorota de que o presidente estava lúcido, consciente, conversando alegremente com médicos e familiares logo depois da cirurgia? Lula deveria ser poupado em nome da sua saúde e do respeito à população brasileira por ele governada.

A doença de Lula não tem sido tratada com transparência neste episódio. Melhor; as doenças. Só soubemos que ele correu risco de morte quando o Poder360 publicou a versão do empresário José Seripieri Filho, que tomou a iniciativa de alertar o médico Roberto Kalil. Levaram Lula para São Paulo no avião da Presidência, num voo de 1h30, o que também foi arriscado. O próprio Kalil reconheceu que o procedimento poderia ter sido feito no Sírio de Brasília, mas ele preferiu São Paulo.

A saúde de Lula a partir de agora será assunto eternamente recorrente. Até a manhã da sexta-feira (13), não havia fotos ou vídeos para comprovar verdadeiras as afirmações dos médicos. Somente na tarde desta mesma 6ª feira o presidente apareceu em um vídeo caminhando pelo hospital ao lado do cirurgião que o operou.

Neste aspecto, Bolsonaro foi mais transparente, publicando nas redes sociais fotos e vídeos nas vezes em que esteve internado. Só a dona Janja, os médicos e os filhos viam o presidente. Me lembro muito bem quando o presidente Tancredo Neves foi internado e ninguém contou a verdade ao país até que a morte o levasse. Até as fotos eram fake. Recentemente, vimos a senilidade do presidente Joe Biden ser varrida para debaixo do tapete, mas, como mentira tem perna curta, ela resplandeceu no 1º debate com Donald Trump.

Há um grande trauma entre os brasileiros sobre a saúde de governantes e temos o direito de saber exatamente o que se passa. Um presidente numa UTI ou num quarto de hospital tem o dever de entrar de licença em respeito à sua saúde e ao país. É preciso garantir o repouso num momento delicado como este. O vice Geraldo Alckmin assumir a Presidência não é nada mais do que a democracia funcionando.

Ou será que alguém imagina que Alckmin seria capaz de tomar o poder na mão grande depois de tudo o que o país passou desde o 8 de Janeiro? Ou que ele será um novo Manoel Vitorino, o vice de Prudente de Morais, que sentou na cadeira quando o presidente se recuperava de um atentado a faca e mudou todo o governo? Vice no Brasil virou sinônimo de traidor, especialmente para a esquerda.

Alckmin tem se mostrado excessivamente cuidadoso, para dizer o mínimo, sobre suas prerrogativas constitucionais. Já foi escanteado inúmeras vezes, engoliu sapos e grosserias de todo tipo. Mesmo assim, tem sido leal e impecável na sua conduta. O problema do vice-presidente é a falta de coragem para se impor. Acha que vai empurrando com a barriga, como se seu dever fosse não incomodar. Se finge de morto e com isso torna irrelevante sua função de vice. E aí, voltamos 90 anos, até 1934: para que ter vice?

Itamar Franco, jamais admitiria questionamentos sobre sua autoridade. Brigou com Collor, com Fernando Henrique, ACM e sempre se impôs. Quando Collor caiu, Ulysses disse a Itamar que ele deveria assumir o mais rápido possível. Itamar veio com uma conversa para deixar para o dia seguinte e Ulysses reagiu irritado: “Não existe vazio de poder! Assuma Itamar!”.

Marco Maciel, considerado vice modelo, também foi cioso das suas prerrogativas e da sua missão constitucional. José de Alencar mostrou sua personalidade quando criticou inúmeras vezes a política econômica de Lula 1 e Lula 2. E ninguém jamais cogitou impedir que ele assumisse o governo dentro das suas prerrogativas legais.

Michel Temer foi corretíssimo, também aguentou grosserias e descasos, até que o caldo desandou e veio o impeachment de Dilma. Sarney assumiu em meio a uma crise sem precedentes. Pouco antes da eleição de Tancredo, ele mostrou que não estava para brincadeira quando botou um revólver na cintura e foi à reunião do PDS que acabou escolhendo Paulo Maluf candidato.

O Brasil está sem presidente da República em atividade desde 10 de dezembro. Existem pelo menos mais 6 leis esperando sanção presidencial com prazo para a próxima terça-feira (17). Lula vai continuar sancionando digitalmente leis no Sírio? Vai despachar com os ministros no hospital ou será a primeira-dama Janja da Silva quem irá despachar com eles?

O Brasil vive um vácuo de poder e isso é combustível para crises de todo tipo. Seria mais simples se a democracia funcionasse naturalmente. A Constituição de 1934 não previa a figura do vice. O artigo 51 dava ao presidente e só a ele o Poder Executivo. No caso de impedimento do presidente por qualquer motivo, inclusive de saúde, o 1º na linha sucessória seria o presidente da Câmara, no caso o mineiro Antônio Carlos. Ele chegou a assumir a Presidência uma única vez de 17 de maio a 8 de julho de 1935, quando Getúlio viajou ao Uruguai.

Em 1937, o golpe do Estado Novo implantou sua Constituição dando poderes absolutos a Vargas. Passados 9 anos, a Constituição de 1946 instituiu a figura do vice-presidente, eleito separadamente do candidato a presidente. Assim, naquele ano o Brasil elegeu o general Eurico Gaspar Dutra presidente da República com Nereu Ramos de vice. Quando Getúlio Vargas foi eleito em 1950 seu vice era Café Filho, do Rio Grande do Norte, em quem o presidente não confiava.

Juscelino Kubitschek tinha João Goulart, o Jango, como vice, que também acabou vice de Jânio Quadros. Jânio renunciou ainda no 1º ano de governo. Jango assumiu e acabou derrubado por um golpe de Estado em 1964. Castelo Branco inaugurou a era dos generais presidentes com vice mineiro e civil, o velho José Maria Alkmin de guerra. Um vice, diga-se, super decorativo, sem gabinete ou residência oficial. Nunca assumiu a Presidência. Vigorava a Constituição militar de 1967, que matou a de 1946.

Depois de Castelo veio Costa e Silva, com outro vice civil, decorativo e igualmente mineiro: Pedro Aleixo. No dia 13 de dezembro de 1968, Costa e Silva endurece o regime com o AI-5, fecha o Congresso, cassa mandatos e manda os adversários para a cadeia, o exílio e o cemitério. Em 27 de agosto de 1969, Costa e Silva perde momentaneamente a fala. O Brasil não é informado sobre a real situação, que piora rapidamente. Os médicos diagnosticam um derrame e ele perde as condições para governar.

Uma junta militar formada por general Lira Tavares, almirante Augusto Rademaker e brigadeiro Márcio de Sousa Melo, batizados 3 patetas pelo deputado Ulysses Guimarães, editam o Ato Institucional número 12 e impedem a posse de Pedro Aleixo, rasgando a Constituição que os próprios militares impuseram goela abaixo dos brasileiros.

Costa e Silva morre em dezembro de 1969. Emílio Garrastazu Médici assume com Rademaker de vice. Ernesto Geisel, seu sucessor, escolheu o general Adalberto Pereira dos Santos para vice. O Brasil só voltaria a ter um vice civil (e mineiro) com a chegada do general João Figueiredo ao poder.

Aureliano Chaves, sempre visto com desconfiança pelos militares, jamais deixou de cumprir seu papel à risca, assumindo a Presidência em momentos difíceis, como quando Figueiredo teve de fazer uma cirurgia cardíaca nos Estados Unidos.

Não é normal o que está acontecendo com Lula e Geraldo Alckmin. Há uma Constituição em vigor e um presidente de 79 anos, doente necessitando de cuidados e que deveria estar focado na sua saúde em vez de trabalhar na UTI do Sírio Libanês. Ninguém em sã consciência acredita que um homem de 79 anos, com o histórico clínico de Lula, esteja lúcido, consciente, falante e flamejante depois de uma cirurgia no cérebro.

Ou voltamos à normalidade democrática ou podemos escolher o caminho percorrido em 1934, dar uma marcha à ré de 90 anos e acabar de vez com este incômodo chamado vice.

*Jornalista

