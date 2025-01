Uma Homenagem ao Presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro

A- A+

Ao evocar a história do açúcar em Pernambuco, é impossível não reconhecer a força de um sobrenome que há mais de um século está atrelado à pujança econômica e social do estado: Monteiro. Um nome que traduz trabalho, visão, persistência e um legado de serviço ao Brasil. É nesse contexto que encontramos Eduardo de Queiroz Monteiro, atual presidente do Grupo EQM, um homem que personifica, em sua trajetória, os valores que fizeram da família Monteiro uma das mais respeitadas e admiradas na indústria do açúcar e da comunicação.

Eduardo de Queiroz Monteiro não é apenas um empresário de sucesso, mas um verdadeiro ícone da resiliência e do compromisso com a transformação. Herdeiro de uma história que remonta há 130 anos, Eduardo honra o legado iniciado por seu avô, fundador da icônica Usina Cucaú um dos pilares, que sustentaram a economia açucareira do estado. A Cucaú não foi apenas uma usina; foi um símbolo de inovação e de progresso, conduzida com maestria por seus fundadores e, posteriormente, pelo doutor Armando Monteiro Filho, que administrou com sabedoria um patrimônio que atravessou gerações.

As usinas dos Monteiros, em tempos áureos, chegaram a produzir 40% do açúcar consumido no Brasil, um feito que ressalta a importância dessa família para o desenvolvimento de Pernambuco e do país. A produção de açúcar, mais do que um setor econômico, foi um motor de transformação social e cultural, representando a essência da nobreza dos senhores de engenho e usineiros que moldaram o estado.

Hoje, Eduardo Monteiro mantém viva essa tradição, mas com olhos postos no futuro. Sob sua liderança, o Grupo EQM se diversificou e se fortaleceu, mostrando que o sucesso está no equilíbrio entre a preservação de valores e a capacidade de se adaptar aos novos tempos. Sua atuação à frente de empresas como as usinas Estivas ( R N ) Rio Norte e Utinga Alagoas é um exemplo de gestão moderna, que alia eficiência e sensibilidade às necessidades do meio ambiente e das comunidades ao redor.

Além disso, Eduardo Monteiro é também o proprietário da Folha de Pernambuco, um veículo de comunicação que reflete sua visão de um estado mais informado, plural e conectado às grandes questões da atualidade. Sua dedicação à Folha mostra um profundo compromisso com a disseminação de conhecimento, a construção de diálogos e a valorização das vozes de Pernambuco.

Mas, acima de tudo, Eduardo é um homem de coração. É impossível falar de sua trajetória sem mencionar sua simpatia, sua honestidade e sua sensibilidade diante dos problemas que afligem Pernambuco, o Brasil e, muitas vezes, seus próprios amigos, mesmo aqueles que, por ventura, não lhe compreendem ou reconhecem. Eduardo Monteiro traduz esperança em um tempo em que a sociedade tanto clama por líderes que inspirem e transformem.

Os Monteiros, ao longo de gerações, não apenas construíram usinas e produziram açúcar. Construíram histórias, moldaram economias e inspiraram vidas. Representaram a força de Pernambuco, seu orgulho e sua capacidade de superar adversidades. E, hoje, Eduardo Monteiro é a continuidade dessa grandeza.

Ele não é apenas um empresário; é um guardião de um legado que não pertence apenas à sua família, mas a todo o estado de Pernambuco e ao Brasil. Sua liderança é uma ponte entre o passado e o futuro, uma garantia de que os valores que moldaram nossa história permanecerão vivos, enquanto novas páginas dessa trajetória serão escritas.

Que esta homenagem seja um tributo à grandeza de Eduardo de Queiroz Monteiro e de toda a família Monteiro. Que seja também um agradecimento por tudo o que fizeram e continuam a fazer pelo progresso de nossa terra e pelo bem-estar de nossa gente. A história do açúcar em Pernambuco não seria a mesma sem eles, assim como nosso presente e nosso futuro são melhores graças a líderes como Eduardo Monteiro, cuja visão e humanidade são, para todos nós, motivo de orgulho e inspiração.



*Empresário, médico, escritor

