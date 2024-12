Yoiô tá dodói. Cabeça inchada dói, dói dói

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA – A vida ensina que devemos ser compassivos com os enfermos. Sejamos. Yoiô tá dodói. O Brazil está com a alma ferida. Sejamos compassivos. Existe uma cantiga do Trio Nordestino “Cabeça inchada” que diz o seguinte:



“Eu tô doente, morena,

Doente estou morena,

Cabeça inchada, morena,

Dói dói dói”.



O Yoió do Pastoril Encarnado novamente está dodói. A Yaiá chamou os doutores, os conselheiros e uma personal benzedeira. Queria fazer um transplante de cérebro. Mas, só tinha cérebro inteligente disponível na fábrica de automóveis inteligentes de Elon Musk na Califórnia. Desistiram. Resolveram fazer apenas um transplante de pescoço. A personal benzedeira fez um chá com folhas de arruda e produziu um certificado ISO 2024 para proteger o pescoço do Yoió. Ela jura que a queda do guru no bandeiro, depois do banho semanal, foi provocada pelos maus olhados de Elon Musk e o dos golpistas da esquerda. A Yaiá do Yoió tem a idade do Chapeuzinho Vermelho. Quanta inocência!



OoO



Em 2011 a garganta do Yoió foi bombardeada por radioterapia e quimioterapia para tratar de um caranguejo do mal. O caranguejo sumiu. Em 2026, a goela e o pescoço vulcanizado do Yoìó estarão na idade dos anciões bíblicos. O vovozinho Joe Biden, o Papys, do mesmo time do Véio do Pastoril Encarnado, vive hoje zanzando nos corredores da Casa Branca feito um zumbi. Ele pergunta para as paredes: Quem sou eu? Quem sou eu? As paredes respondem: Tu sôis aquele que um dia foi ontem.



OoO



Daqui a 3 ou 4 anos o esqueleto e as tripas do Velho do Pastoril Encarnado poderão estar inoxidáveis, enferrujados ou contaminados pelo cupim da natureza. Faz parte da fadiga dos materiais. O tempo corre mais rápido quando o freguês é mais velho, o tempo é lento quando somos jovens, segundo a física quântica do cientista Dirac. O tempo voa, o tempo é um passarinho. Se as engrenagens estiveram contaminadas pelo cupim do tempo, não tem Dr Kalil nem personal benzedeira que dê jeito. O único jeito é contratar um geriatra especialista em cupins no tutano do coração.



OoO



O paciente de cirurgia no quengo deve ficar impossibilitado de viajar de teco-teco durante, no mínimo, 15 dias, 20 dias, 30 dias, para evitar a pressurização nas altitudes. Mas, o Véio é teimoso. Acha que tem a cabeça blindada, que pode jogar futebol e lutar boxe. Aguente o rojão!



Um velhinho de 79 anos, ex fumante e que já teve câncer de garganta, vai ter que baixar a bola.



OoO



Nesse período porque não transfere o poder para o Doutor Chuchu? Trata-se de egoísmo, implicância ou insegurança para não transmitir fragilidade na saúde. Se o Doutor Chuchu disser: “Mô Véio, me empresta essa faixa presidencial para eu dar uma voltinha aqui na Esplanada dos Ministérios”. Ele dirá, na autêntica linguagem da galera de Pernambuco: “De jeito nenhum. Só se for na outra encarnação. Vice é vice, visse!”





Periodista, escritor e quase poeta.



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

OPINIÃO Pancetti: O mar quando quebra na praia...