Zeus me livre de ser um velhinho borocochô

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA - Aprendi um ditado de antigamente: “O soldado é superior ao tempo”. Simbolicamente, o soldado não usa guarda-chuva. O bom soldado não tem medo de chuva, nem de trovoada, nem de relâmpago, nem de aguaceiro. Não tem medo de lobisomem, nem de assombração. Não abre nem para o trovão azul.

Lembrei-me deste ditado ao ler declaração do senador Mourão, general quatro estrelas do Rio Grande do Sul, de que meter os peitos para ajudar os flagelados das chuvas seria desvio de função. Ele é um velhinho de 70 anos cansado das guerras que não combateu. Está mais preparado para soprar bola de sabão, jogar bola de gude, cantar cantigas de ninar para os netinhos, contar histórias da Carochinha para os anciãos da terceira idade e jogar gamão.

General é valente por natureza, ou de nascença. Em sendo gaúcho, é tri valente, como se diz nos Pampas. Nasce com a faca nos dentes. Gaúcho de fronteira, Leonel de Moura Brizola era um coração valente. Tinha coragem cívica e patriótica. Viveu 82 anos e nunca alegou fadiga de material nem ferrugem nos ossos para deixar de lutar pelas causas da nacionalidade. O sonho do Briza era ser presidente da República, mas não estava escrito nas estrelas.



Ao exercer o ofício de periodista e por conta da minha idade avançada, às vezes cometo desvio de função e não entendo bem se vivemos numa República ou Monarquia. Aquele bicho barbudo é rei ou presidente? Também não lembro o nome do guru da seita vermelha que nos governa. Se não me engano o sobrenome dele é Silva, de uma tradicional família da freguesia de Caetés. Casou-se pela décima vez com um jovem formosa e continua em lua-de-mel ao redor do mundo desde que assumiu o mandato. A meta dele é dobrar a meta das viagens extraordinárias do escritor Júlio Verne ao redor do mundo.

Sociedades solidárias fazem a diferença. Confiança entre os cidadãos, honestidade, cultura de filantropia, princípios éticos - esses valores somam-se e impulsionam o desenvolvimento das sociedades. A soma das partes é maior que o todo.

A Bíblia revela que o patriarca Abraão viajou para o outro lado do espelho “farto de viver”. Eis o ideal. O ideal é viver para captar o som divino do universo nas canções de Cole Porter, Paul McCartney, Mozart, Billie Holiday, Janis Joplin, Valdir Azevedo, Pixinguinha, Luís Gonzaga, Michael Jackson do Pandeiro, ler as palavras de Machado de Assis e as poesias de Manuel Bandeira, cantar os Salmos de Salomão. Zeus me livre de ser chamado de um velho borocochô.

O papaizinho aqui, com 75 luas na cabeça, ou 57, pois a ordem dos fatores não altera o produto, fico sentado no trono da minha choupana com a boca escancarada cheia de implantes de titânio esperando a namorada chegar para exercer meus ofícios, apesar do aviso do general-senador de que namorar nesta idade é praticar desvio de função. Mas, aquela ingrata farrapou. E agora, José? A culpa é de Mourão.



*Periodista, escritor e quase poeta

Veja também

OPINIÃO Setor produtivo mais uma vez é penalizado