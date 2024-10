A- A+

NOBEL Grupo japonês Nihon Hidankyo, com sobreviventes das bombas atômicas, vence Nobel da Paz Nihon Hidankyo recebeu o prêmio "por seus esforços a favor de um mundo sem armas nucleares e por demonstrar, através de testemunhos, que as armas nucleares nunca mais deveriam ser utilizadas"

O Prêmio Nobel da Paz foi concedido nesta sexta-feira (11) à organização japonesa de combate às armas atômicas Nihon Hidankyo, que reúne sobreviventes das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki em 1945.



Homenagem às vítimas em Hiroshima - Foto: Philip Fong/AFP

Movimento de base, Nihon Hidankyo recebeu o prêmio "por seus esforços a favor de um mundo sem armas nucleares e por demonstrar, através de testemunhos, que as armas nucleares nunca mais deveriam ser utilizadas", declarou o presidente do Comitê Norueguês do Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Segundo a organização do prêmio, o grupo ajuda a organizar uma oposição generalizada às armas nucleares em todo o mundo, ao compartilharem suas histórias pessoais, criarem campanhas educativas baseadas em suas próprias experiências e emitirem alertas urgentes contra a disseminação e o uso de armas nucleares.

"Nenhuma arma nuclear foi usada em guerra nos últimos quase 80 anos. Os extraordinários esforços da Nihon Hidankyo e de outros representantes dos Hibakusha contribuíram grandemente para o estabelecimento do tabu nuclear. É, portanto, alarmante que hoje este tabu contra o uso de armas nucleares esteja sob pressão", afirmou o Comitê Nobel Norueguês.

