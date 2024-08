Órgão eleitoral da Venezuela "não cumpriu" medidas de "transparência e integridade", diz ONU

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela "não cumpriu" as medidas básicas de "transparência e integridade", essenciais para a realização de eleições confiáveis, conclui o relatório preliminar do painel de especialistas da ONU que observou o pleito de 28 de julho, publicado nesta terça-feira (13).

O CNE "não cumpriu com as medidas básicas de transparência e integridade que são essenciais para a realização de eleições confiáveis. Tampouco seguiu as disposições legais e regulatórias nacionais, e todos os prazos estabelecidos foram descumpridos", diz o documento.