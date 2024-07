Otan celebra reunião em Washington em momento de incerteza sobre Biden

A- A+

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) celebra nesta terça-feira (9) em Washington o seu 75º aniversário com uma reunião de cúpula que confirmará o apoio à Ucrânia na guerra com a Rússia e será dominada pela incerteza nos Estados Unidos, onde o presidente Joe Biden luta pela sua sobrevivência política.

Nos Estados Unidos, a apenas quatro meses das eleições presidenciais, Biden, de 81 anos, precisa provar a cada dia que é capaz de vencer o rival republicano Donald Trump e governar o maior poder militar mundial.

Os pedidos são cada vez mais intensos, inclusive dentro do Partido Democrata, para que Biden desista da candidatura pela reeleição após o debate catastrófico do final de junho contra o rival de 78 anos, quando o democrata pareceu cansado e confuso.

Além dos Democratas americanos, Biden precisa se animar com os líderes dos 32 países da Otan que devem participar do encontro de três dias em Washington.

"Nossos aliados esperam uma liderança americana", disse Biden ao canal MSNBC na segunda-feira, quando registrou que seu mandato a Otan foi ampliado.

Finlândia e Suécia aderiram à organização em 2023 e 2024, respectivamente, após a invasão russa da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.

