SOCORRO Paciente com doença rara é transportada de helicóptero de Caruaru para o Recife para transfusão Procedimento era de urgência e mulher com púrpura trombocitopênica trombótica (PTT) estava em estado grave

Uma mulher de 38 anos com uma doença rara chamada púrpura trombocitopênica trombótica (PTT) foi transportada de helicóptero de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, para o Recife.

O transporte foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Samu Metropolitano Recife.

A paciente estava em estado grave, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, e precisava passar por uma transfusão de plasma com urgência.

A PRF explicou que o serviço aeromédico foi fundamental para "a manutenção do estado fisiológico estável da paciente".

A paciente foi transferida até o Campo do Derby, na área central do Recife, de onde seguiu até a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), no bairro das Graças, na Zona Norte da capital pernambucana.

Púrpura trombocitopênica trombótica

A púrpura trombocitopênica trombótica é uma condição caracterizada pela formação de pequenos coágulos sanguíneos em diversas partes do corpo, o que impede o fluxo sanguíneo adequado para órgãos essenciais.

Em muitos casos, é necessária a realização de uma transfusão de plasma para tratar a doença.

