Paço do Frevo festeja os 93 anos do Homem da Meia-Noite com Arrastão do Frevo

Arrastão do Frevo, projeto do Paço do Frevo, celebrará os 93 anos do Homem da Meia-Noite.

O Evento acontece neste domingo (3), às 16h30, no Marco Zero, onde o calunga de fraque desembarca após desfile de catamaran pelas águas do Capibaribe.

O Calunga sairá do Marco Zero e seguirá pelas ruas do Bairro do Recife até chegar ao Paço do Frevo.

No Arrastão, acontecerá a entrega da roupa que o calunga usará no Carnaval deste ano.

O fraque foi confeccionado por Cid Cavalcanti, do O Bonde Bloco Lírico Carnavalesco, e por Josué Francisco, do Bloco Cordas e Retalhos, e vestirá o gigante de 4 metros na Folia de Momo.

Em frente ao Museu Paço do Frevo, o cantor e compositor Getúlio Cavalcanti recepcionará o Homem da Meia-Noite, enquanto, das janelas do Paço, o Coral Edgard Moraes e a orquestra de pau e corda garantem a trilha sonora.

Também estarão presentes os blocos líricos, como os homenageados da agremiação em 2025, Batutas de São José, Bloco da Saudade, Bloco das Flores e Flor da Lira.

Também estará presente O Bonde e Cordas e Retalhos, blocos dos carnavalescos responsáveis pela confecção do traje que o Homem vestirá nos dias oficiais de folia.

Serviço:

Paço do Frevo no “Arrastão do Frevo Especial” com o Homem da Meia-Noite

Dia 2 de fevereiro, domingo

Acesso gratuito

Chegada do boneco gigante ao Marco Zero

Às 16h30, com Bloco da Saudade, Bloco das Flores, Batutas de São José, Flor da Lira, O Bonde e Cordas e Retalhos

Chegada do cortejo ao Paço do Frevo

Às 17h, com o boneco gigante e apresentação de Getúlio Cavalcanti, Coral Edgard Moraes e orquestras dos maestros Marco Cézar e Carlos

