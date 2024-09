A- A+

Hezbollah Pagers do Hezbollah: imagens mostram momento de explosões de aparelhos no Líbano Dispositivos de comunicação explodiram de forma quase simultânea no sul do país e deixaram ao menos oito mortos e mais de 2.500 pessoas feridas

Uma série de explosões quase simultâneas de pagers, um dispositivo eletrônico usado para a recepção de alertas e mensagens curtas, matou oito pessoas e deixou cerca de 2.750 feridas no Líbano, incluindo centenas de membros do grupo armado Hezbollah.

O incidente deixou hospitais ao redor do país lotados, e a organização acredita que tenha sido provocado por Israel.

Compartilhados nas redes sociais, vídeos gravados por câmeras de segurança mostram o momento em que os membros do Hezbollah são surpreendidos pelas explosões dos dispositivos. Em seguida, num outro registro, é possível ver pessoas correndo pelas ruas assustadas.

Em comunicado, o Hezbollah afirmou que por volta das 15h30 (9h30 da manhã em Brasília), um número de “equipamentos de recepção de mensagens conhecidos como pagers explodiram, e que pertenciam a trabalhadores em várias unidades e instituições do grupo”.

O texto confirma ainda a morte de uma menina, filha de um membro do grupo, e de dois irmãos.

Entre os mortos estavam o filho de um parlamentar do Hezbollah e a filha de 10 anos de um membro do grupo.

Médicos coletam doações de sangue no subúrbio ao sul de Beirute. Foto: AFP

A menina foi morta quando o pager de seu pai explodiu enquanto ela estava ao lado dele, disseram sua família e uma fonte próxima ao Hezbollah.

O Hezbollah culpou Israel pelas explosões e advertiu que haveria retaliação

"Consideramos o inimigo israelense totalmente responsável por esta agressão criminosa", disse o grupo em um comunicado, acrescentando que Israel "certamente receberá seu justo castigo por esta agressão pecaminosa".

O Ministro da Saúde, Firass Abiad, disse que 2.750 pessoas foram feridas por pagers explosivos — "mais de 200 delas em estado crítico".

Pager de integrante do Hezbollah que foi explodido no Líbano. Foto: Reprodução/Redes Sociais

A televisão estatal iraniana informou que o embaixador de Teerã em Beirute, Mojtaba Amani, sofreu ferimentos "superficiais" em uma das explosões.

As explosões da tarde atingiram vários redutos do Hezbollah em todo o Líbano, no primeiro incidente desse tipo desde que o grupo começou a trocar fogo quase diariamente com Israel em apoio ao aliado Hamas.

"Centos de membros do Hezbollah ficaram feridos pela explosão simultânea de seus pagers" nas fortalezas do grupo nos subúrbios ao sul de Beirute, no sul do Líbano e no Vale do Bekaa, no leste, disse uma fonte do Hezbollah, pedindo anonimato.

Jornalistas da AFP viram dezenas de feridos sendo levados para hospitais em Beirute e no sul, onde dezenas de ambulâncias circulavam entre as cidades de Tiro e Sidon em ambas as direções.

Veja também

EUA Kamala culpa política antiaborto relacionada a Trump por morte na Geórgia: "É o que temíamos"