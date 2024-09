Pais estão tirando os filhos dos assentos elevatórios dos carros muito cedo; veja os riscos

A- A+

Os pais estão colocando seus filhos em perigo ao tirá-los do assento de elevação do carro muito cedo. De acordo com o relatório Booster Seat Use in the US: Breakthroughs and Barriers, publicado pela Safe Kids Worldwide, quatro em cada cinco pais tiraram seus filhos do assento elevatório antes que a criança tivesse idade suficiente.

Segundo a legislação brasileira, é necessário o uso do objeto em crianças de 7 a 10 anos ou menores de 1,45 metros de altura.

"Assentos elevatórios salvam vidas e previnem ferimentos sérios, mas somente se os usarmos e nos certificarmos de que estejam ajustados corretamente", disse Torine Creppy, presidente da Safe Kids Worldwide.

Para o estudo, pesquisadores da Universidade Estadual de Ohio conduziram uma pesquisa online com mais de 3.000 pais e cuidadores com crianças de 4 a 10 anos.

Os assentos de elevação podem reduzir o risco de ferimentos graves em 45% em comparação ao uso apenas do cinto de segurança, disseram os pesquisadores. Mas os resultados da pesquisa mostraram que muitos pais não se certificam de que seus filhos são grandes o suficiente antes de se livrarem do assento elevatório.

Ainda segundo a pesquisa, 30% dos cuidadores disseram que nem sempre seguem as regras de segurança ao dirigir um carro compartilhado, deixando as crianças andarem sem as restrições habituais e 80% disseram que notaram que outros motoristas não seguem as regras de segurança ao levar crianças para carona.

Essas imprudências podem ser fatais, visto que, dependendo do tamanho da criança o cinto de segurança pode não a segurar durante uma freada brusca ou até mesmo uma batida. Podendo feri-lo gravemente.

"Nosso objetivo é que cada criança esteja adequadamente contida em cada passeio. Alcançar essa missão requer uma compreensão de como as famílias tomam decisões e identificar maneiras eficazes de promover o crescimento", disse Julie Mansfield, professora associada de pesquisa no Injury Biomechanics Research Center da Ohio State University, em um comunicado à imprensa do Safe Kids.

Especialistas recomendam um teste de ajuste do cinto de segurança para determinar quando uma criança está pronta para perder o assento elevatório:

Os joelhos da criança devem dobrar na borda do assento quando suas costas e bumbum estiverem encostados no encosto, e seus pés devem tocar o chão.

O cinto de segurança deve ficar bem ajustado nos quadris ou na parte superior das coxas.

O cinto de segurança deve passar sobre o ombro e o peito, não sobre o rosto ou o pescoço.

