Detido por adulterar placa de carro com fita, motorista disse que não queria ser pego por radar

Um homem foi detido pela Polícia Rodoviário Federal (PRF), no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife, por adulterar a placa identificadora de um carro com uma fita isolante.

O flagrante aconteceu na BR-101, nesse domingo (8), e foi divulgado pela PRF nesta segunda-feira (9).

A polícia disse que o homem afirmou ser motorista de aplicativo e alegou ter usado a fita para não ser pego pelo radar.

O veículo chamou atenção dos policiais durante operação na rodovia federal por circular com a placa adulterada.

"Durante a abordagem, a equipe constatou que o motorista havia colocado uma fita isolante sobre o último dígito da placa, impedindo a leitura correta", informou a PRF. "Ele foi autuado e encaminhado junto com o veículo para a Delegacia de Polícia Civil de Boa Viagem", completou a PRF, dizendo ainda que o crime de adulteração de sinal identificador de veículo prevê pena de três a oito anos de reclusão e multa

