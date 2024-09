A- A+

Região Metropolitana do Recife Motorista morre e quatro passageiros ficam feridos após carro roubado bater em placa na BR-101 Acidente aconteceu por volta das 4h30 desta segunda-feira (9), no km 80 da rodovia

Um veículo com registro de roubo colidiu em uma placa de sinalização da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, deixando o motorista morto e quatro passageiros feridos.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 4h30 desta segunda-feira (9), no km 80 da rodovia, na pista sentido Cabo de Santo Agostinho.

Acidente deixou um morto e quatro feridos na BR-101 | Foto: PRF/Divulgação

A corporação detalhou que o motorista do HB20, de cor preta, perdeu o controle do carro, que saiu da pista e colidiu na placa de sinalização.



O condutor, que não teve o nome e idade divulgados, não resistiu ao impacto da batida e morreu no local. Os quatro passageiros ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital da Restauração, na área central do Recife.

A PRF informou que o veículo envolvido no acidente apresentava placa clonada e possuía registro de roubo em Paulista, na RMR, desde outubro de 2021.



O Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para o local.

