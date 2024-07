Países Baixos registram apreensão recorde de 3 toneladas de metanfetamina

A- A+

Uma apreensão recorde de mais de 3.200 quilos de metanfetamina, com valor de mercado de 24,3 milhões de dólares (R$ 137 milhões, na cotação atual), foi feita no começo de março no porto de Roterdã, anunciou a promotoria holandesa nesta quinta-feira (25).

A droga foi encontrada pela alfândega durante uma revista em uma carga procedente do México, escondida "em uma substância arenosa fortemente contaminada com cobre e PFAS", comumente chamados "contaminantes eternos", detalhou a promotoria.

"Por muito tempo buscou-se uma solução para destruir o lote", e só foi possível consegui-la na semana passada, explicou a promotoria para justificar os quatro meses que se passaram entre a apreensão e o anúncio.

A carga, destinada a uma empresa do povoado de Den Hout (sul), representa "a maior apreensão de 'crystal meth' nos Países Baixos até hoje".

Um homem de 55 anos de Den Hout foi detido. Ele foi posteriormente libertado, mas continua sendo suspeito na investigação.

A metanfetamina é um estimulante da família das anfetaminas. Sua estrutura química é similar à da anfetamina, mas seus efeitos são de duas a cinco vezes mais intensos e duradouros, com maior potencial de desencadear dependência.

Esta droga sintética é vendida sob a forma de cristais, pó, cápsulas ou comprimidos, e com diferentes apelidos, como "yaba", "ice" e "crystal meth".

