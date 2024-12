Papa Francisco espera que Notre-Dame simbolize 'renovação da Igreja na França'

A- A+

O papa Francisco expressou seu desejo neste sábado (7), em uma mensagem lida durante a reabertura da Catedral de Notre-Dame de Paris, de que esta nova etapa "possa constituir um sinal profético da renovação da Igreja na França".

O sumo pontífice, que não compareceu à cerimônia, também disse esperar que a catedral, com mais de 860 anos, continue a receber "generosamente e gratuitamente" os visitantes, diante dos planos mencionados em círculos governamentais e culturais franceses de cobrar uma entrada.

“Notre-Dame em breve será novamente visitada e admirada por uma imensa multidão de pessoas de todas as esferas da vida, origens, religiões, idiomas e culturas, muitas delas em busca de significado absoluto e propósito para suas vidas”, declarou o pontífice em seu texto.

Ainda na sua declaração, o papa Francisco completou dizendo que ter certeza que as portas da catedral estarão abertas para receber o público como irmãos e irmãs.

A declaração do líder do vaticano tem relação com a proposta da ministra da Cultura da França, Rachida Dati, de cobrar uma taxa para acessar o espaço, que provocou um debate acalorado e uma forte oposição dentro do episcopado.

Embora sua função religiosa não seja afetada, a Notre-Dame, a catedral gótica mais conhecida do mundo e o monumento mais visitado da França, é de propriedade do Estado.

O papa Francisco recusou o convite para a cerimônia de reabertura, que reuniu vários líderes e personalidades.

Veja também

SÍRIA Líder rebelde afirma que 3.500 prisioneiros foram libertos