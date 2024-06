Parlamento esloveno reconhece Estado da Palestina, apesar de moção opositora para adiar voto

O Parlamento da Eslovênia, país-membro da União Europeia e da Otan, aprovou, nesta terça-feira (4), um decreto que reconhece a Palestina como Estado, depois de rejeitar uma moção opositora que propunha o adiamento da votação por trinta dias.

A Eslovênia soma-se, assim, a Espanha, Irlanda e Noruega, que em 28 de maio reconheceram a Palestina, provocando indignação em Israel. A proposta foi aprovada por 52 dos 90 parlamentares, sem a participação da oposição, que boicotou a sessão.

