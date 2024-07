A- A+

Síria Partido do presidente Assad vence eleições legislativas na Síria Partido Baath ficou com taxa de participação foi de 38,16% dos assentos nas eleições legislativas

O partido Baath, no poder na Síria, conquistou a maioria dos assentos nas eleições legislativas realizadas em zonas governamentais, com uma taxa de participação inferior a 40%, de acordo com os resultados oficiais.

Estas são as quartas eleições legislativas desde o início da guerra civil em 2011, que causou mais de meio milhão de mortes, fragmentou o país e deslocou milhões de pessoas, na ausência de uma verdadeira oposição local.

A taxa de participação foi de 38,16%, segundo Murad, ante 33,17% nas eleições legislativas de 2020.

A oposição no exílio criticou as eleições como ilegítimas, uma vez que a votação foi realizada sem a participação dos sírios que viviam fora das áreas controladas pelo governo.

Jihad Murad, chefe da comissão eleitoral, anunciou os nomes dos vencedores durante uma entrevista coletiva em Damasco, nesta quinta-feira (18), sem especificar qual partido havia vencido.

No entanto, quando se compara os nomes dos vencedores e as listas de candidatos, fica claro que o Baath e os seus aliados conquistaram 185 assentos dos 250 na Assembleia.

Os assentos restantes foram conquistados por candidatos que concorriam como "independentes", mas em listas do Baath em sua esmagadora maioria.

No poder desde 1963, o Baath do presidente Bashar al-Assad, ele próprio no poder há mais de duas décadas, e os seus aliados concorreram praticamente sem oposição.

