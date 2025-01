A- A+

Avião Passageiros ficam em pânico por falha em avião do mesmo modelo do acidente na Coreia do Sul Boeing 737-800 tenta decolar duas vezes, mas piloto desiste após problema no motor; é o terceiro incidente em menos de uma semana

O avião da companhia tailandesa Nok Air, de mesmo modelo que o do acidente na Coréia do Sul — que resultou na morte de 179 pessoas — apresentou um problema motor, segundo explicação do piloto aos tripulantes, e falhou em duas tentativas de decolagem no Aeroporto Internacional Don Mueang, em Bangkok, Tailândia. O caso ocorreu nesta segunda-feira, um dia após a tragédia no país sul-coreano e aumentando o número de incidentes com a aeronave para três em dois dias.

O Boeing 737-800, deveria ter partido de Bangkok, mas foi taxiado de volta para o terminal e as pessoas a bordo tiveram que esperar uma outra aeronave para partirem.

Um dos passageiros, Narongsak Toyabut, filmou as tentativas de decolagem da aeronave pela parte de dentro do voo DD176.

Durante a primeira tentativa de decolagem, o homem notou que os motores do avião falharam, o que gerou preocupação, mas quando isso aconteceu novamente durante a segunda tentativa, ele soube que algo estava errado.

"A segunda tentativa começou com uma decolagem correta, mas o motor estava com um som incomum. O avião ganhou velocidade, mas eu percebi que já havia passado do ponto usual de decolagem perto do primeiro hangar da Força Aérea", diz Toyabut ao jornal local.

O avião logo depois desacelerou e virou de volta para o terminal, de acordo com o passageiro.

"O capitão anunciou uma falha no motor e retornou à área do aeroporto para uma inspeção", revela Toyabut.

O voo para o Aeroporto de Nan Nakhon, em Nan, Tailândia, foi suspenso devido a dificuldades técnicas.

"Para quem não estava lá, é difícil explicar o quão aterrorizante foi a situação. Sou grato por o capitão não ter insistido em voar quando o avião não estava pronto. Não consigo imaginar o que poderia ter acontecido se tivéssemos que parar no meio do voo", relata o passageiro.

Logo após a repercussão do caso e a comparação à tragédia que aconteceu no dia anterior, a Nok Airlines emitiu uma declaração ao noticiário local, afirmando o compromisso com a segurança.

"A Nok Air prioriza a segurança, por isso o avião teve que ser inspecionado minuciosamente antes de ser liberado para operação. Um avião substituto foi trazido para operar o voo, o que causou o atraso do voo DD176 para as 19h20. A Nok Air pede desculpas a todos os passageiros pelo impacto deste incidente", escreveram na declaração.

Tragédia em investigação

As autoridades da Coreia do Sul começaram, nesta sexta-feira, a remover os destroços do avião da Jeju Air que sofreu um acidente considerado o pior desastre de aviação da história do país, com apenas dois sobreviventes.

A aeronave, que vinha de Bangkok, emitiu um chamado de emergência no domingo e aterrissou sem o trem de pouso no aeroporto de Muan, no sudoeste do país. No final da pista, colidiu com um muro e pegou fogo.

A causa do acidente ainda não está clara, mas os investigadores apontaram o choque com pássaros, uma possível falha no sistema de pouso ou o muro de concreto no final da pista como possíveis fatores.

"Hoje vamos retirar a seção traseira do avião com um guindaste", declarou nesta sexta-feira Na Won-ho, responsável pela investigação da polícia da província de Jeolla do Sul, em uma coletiva de imprensa no aeroporto de Muan. E acrescenta: "Esperamos encontrar destroços nessa seção. Para concluir tudo e obter resultados, devemos aguardar até amanhã, sábado".

Após os dois incidentes, o presidente em exercício do país, Choi Sang-mok, ordenou uma inspeção em todo o sistema operacional de companhias aéreas do país após a finalização da investigação da Jeju Air.

