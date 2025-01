Acidente aéreo na Califórnia deixa pelo menos dois mortos e 18 feridos; veja vídeo

A- A+

Duas pessoas morreram e 18 ficaram feridas depois que um avião de pequeno porte caiu nesta quinta-feira sobre o teto de um galpão comercial, no sul da Califórnia, informou a polícia. O acidente ocorreu no início da tarde, em Fullerton, cidade localizada a cerca de 40 quilômetros a sudeste de Los Angeles.

A aeronave colidiu contra o galpão utilizado por uma fábrica de móveis (veja o vídeo abaixo), a menos de dois quilômetros do aeroporto municipal. Cerca de cem pessoas foram evacuadas pela polícia, que isolou a área.

Video Captures Plane Crash Into Fullerton Warehouse, 1 Dead, 15 Injured



Shocking video shows the moment a small plane crashed into a commercial warehouse in Fullerton, California. Police have confirmed at least one person was killed and 15 others injured in the incident.… pic.twitter.com/STOxpnmenV — News is Dead (@newsisdead) January 3, 2025

Imagens captadas por uma câmera de segurança próxima e divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que a pequena aeronave atinge o teto de uma estrutura comercial próxima a um aeroporto local, levantando uma bola de fogo e uma coluna de fumaça negra.

"Foi muito rápido", disse um trabalhador do galpão identificado como José, em entrevista à emissora local KTLA.





"Tudo o que ouvimos foi um barulho alto, um 'boom!', e começamos a correr", comentou Jerome Cruz, que também estava no galpão, à rede CBS. As autoridades ainda não divulgaram as identidades das vítimas fatais.

BREAKING: A small plane has crashed into a commercial warehouse near Fullerton Airport, along Raymer Ave. There are reported casualties, firefighters battling a 4 alarm fire pic.twitter.com/8XGgfBaLTL — Chris Cristi (@abc7chriscristi) January 2, 2025

"Dez pessoas foram levadas para hospitais da região para tratamento, e oito foram atendidas e liberadas no local", detalhou a polícia de Fullerton. As causas do incidente ainda são desconhecidas e estão sob investigação.

A Administração Federal de Aviação informou que se tratava de um Van's Aircraft RV-10, modelo monomotor de quatro assentos. Outro pequeno avião caiu na área em novembro, deixando dois feridos.

