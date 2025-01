A- A+

COLISÃO AÉREA Patinador artístico foi salvo de embarcar no avião que colidiu com helicóptero nos EUA graças a cão Jon Maravilla tentou entrar com animal, mas tamanho não condizia com o liberado para animações de estimação de cabine

Em meio à tragédia que move os Estados Unidos pela colisão em Washington de um avião comercial e um helicóptero militar, da qual as autoridades não esperam sobreviventes, a história do patinador artístico profissional Jon Maravilla, que quase entrou no avião acidentado da American Airlines antes de decolar do aeroporto de Wichita, no estado do Kansas, tem chamado a atenção.

Maravilla, de 20 anos, estava programado para embarcar no voo que colidiu em pleno ar com 60 passageiros e quatro tripulantes a bordo. Embora o atleta tenha chegado ao terminal aéreo sem imprevistos, ele não conseguiu embarcar porque, aparentemente, pretendia viajar com um cachorro que ultrapassava o tamanho permitido para animais de estimação na cabine.

Devido ao acidente no aeroporto, a patinadora artística foi obrigada a voltar para casa de carro. Foi assim que ele foi salvo do acidente de avião mais mortal nos Estados Unidos em quase 24 anos.

“Era o nosso voo de regresso. “Não entendi por que de repente não foi mais possível trazer meu cachorro”, disse o patinador à agência russa Ria Novosti. “Eu não podia deixar isso para trás, então decidimos dirigir pela estrada.”

Ao sair do aeroporto Dwight D. Eisenhower, em Wichita, Maravilla publicou duas histórias no Instagram nas quais contava sua situação, provavelmente sem saber que o motivo inusitado havia salvado sua vida. “Não é permitido passar pelo portão de embarque. Tire-me do Kansas”, escreveu ele. “A viagem de 14 horas começa”, acrescentou.

Maravilla nasceu em Michigan e compete na equipe de patinação no gelo dos Estados Unidos na categoria pares artísticos, ao lado de sua parceira Saya Carpenter. A dupla conquistou o ouro na competição júnior no John Nicks Pairs Challenge 2023, na cidade de Nova York, e no ano passado se classificou para sua primeira competição internacional em Ostrava, na República Tcheca.

Outros patinadores profissionais, entre as vítimas

Os patinadores artísticos russos Evgenia Shishkova e Vadim Naumov também estavam a bordo do avião, junto com alguns de seus parentes, confirmou o Kremlin. Treinadores, patinadores e outros profissionais estiveram em Wichita para o Campeonato Americano de Patinação Artística de 2025, que terminou no domingo, bem como num campo de desenvolvimento.

Shishkova e Naumov se casaram e venceram o campeonato mundial de patinação artística em pares em 1994. Além disso, havia vários membros da comunidade de patinação artística dos Estados Unidos, segundo a federação de patinação artística daquele país, a US Figure Skating. Até o momento não se sabe quantas pessoas ligadas à patinação morreram na colisão.

“Estamos devastados por esta tragédia indescritível e temos as famílias das vítimas muito perto dos nossos corações. “Continuaremos monitorando a situação e divulgaremos mais informações assim que estiverem disponíveis”, afirmou a federação em comunicado.

A Associação de Comissários de Bordo, que representa as tripulações de cabine da PSA Airlines, disse em comunicado que dois comissários de bordo também estavam a bordo do avião acidentado.

