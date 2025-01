A- A+

ESTADOS UNIDOS Patinadores artísticos dos EUA estão entre as vítimas de um trágico acidente aéreo em Washington Avião da American Airlines com 64 pessoas se chocou contra helicóptero militar em treinamento

Leia também

• Presidente Trump diz que colisão de avião no ar com helicóptero "deveria ter sido evitada"

• Avião com 64 pessoas e helicóptero caem em rio após colisão em Washington

Vários membros da comunidade de patinação artística dos EUA estavam a bordo do jato de passageiros que caiu em Washington após colidir com um helicóptero militar, informou a mídia dos EUA na quinta-feira.

"Estamos devastados por esta tragédia indescritível e mantemos as famílias das vítimas em nossos corações", relatou o Washington Post, citando um comunicado da US Figure Skating.

Vários corpos foram recuperados do Rio Potomac, em Washington, informou a mídia dos EUA na quinta-feira. A CBS News, citando uma autoridade policial, disse que "pelo menos 18 corpos foram recuperados", enquanto a NBC disse que "mais de doze" foram encontrados, citando duas fontes familiares.

Acidente

Um avião com 64 pessoas caiu no rio Potomac, perto do Aeroporto Nacional Ronald Reagan, na região de Washington D.C., na noite desta quarta-feira. A Administração Federal de Aviação confirmou que um voo da American Airlines de Wichita, Kansas, colidiu no ar com um helicóptero militar enquanto se aproximava do aeroporto. Vídeos nas redes sociais mostram o momento do impacto das aeronaves.

My god this video is terrifying. This is a look at the plane crash just minutes ago at the Reagan National Airport. Plane apparently crashed into the Potomac River.

pic.twitter.com/2uYH4vw3Cy — P.T. Ward (@HTWardish) January 30, 2025

“As duas aeronaves estão na água”, afirmou a prefeita da capital americana, Muriel Bowser, em uma entrevista coletiva na madrugada de quinta-feira.

“O voo 5342 da American Eagle, que seguia de Wichita, Kansas (ICT), para Washington (...) sofreu um acidente, com 60 passageiros e quatro membros da tripulação a bordo”, informou a American Airlines.

Em um vídeo publicado no site da companhia aérea, o CEO da empresa, Robert Isom, expressou “profundo pesar” pelo acidente, que aconteceu quando o avião estava no ponto de pouso no aeroporto Ronald Reagan.

Dash cam footage of the American Airlines plane crash hitting a black hawk helicopter over the Potomac River near the Reagan airport. pic.twitter.com/nxx8TpqABc — Jimmy McCambridge (@JimmyMack0320) January 30, 2025

O helicóptero era um modelo Black Hawk e estava com três militares a bordo, segundo uma fonte do exército dos Estados Unidos que não revelou mais detalhes.

O aparelho estava em um "voo de treinamento", relatado por um porta-voz militar em uma mensagem publicada na rede social X pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth.

As autoridades da aviação civil não informaram se as questões deixaram vítimas, mas o jornal Washington Post, que citou fontes que pediram anonimamente, afirmou que a polícia começou a retirar vários corpos do rio Potomac.

A polícia de Washington afirmou que "no momento não há informação confirmada sobre vítimas".

Na rede social X, o senador do Kansas Roger Marshall chamou o acidente de “pesadelo”.

Fluxo de faíscas

Uma testemunha, Ari Schulman, contou que estava dirigindo para casa quando viu o que descreveu como "um fluxo de faíscas" e algo parecido com fogos de artifício quando ocorreram as implicações.

“Inicialmente, eu vi o avião e parecia que estava bem, normal. Estava no ponto de terra”, declarou ao canal CNN.

"Três segundos depois estava completamente inclinado para a direita... Eu consegui ver a parte inferior, estava iluminado com um amarelo muito brilhante, e havia um fluxo de faíscas embaixo dele", acrescentou.

O aeroporto Ronald Reagan anunciou a suspensão de todos os pousos e decolagens.

“Que Deus os abençoe”, afirmou o presidente Donald Trump em um comunicado. Algumas horas mais tarde, em sua plataforma Verdade Social, o republicano escreveu que o acidente “deveria ter sido evitado”.

“Por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer, em vez de perguntar se viram o avião. Esta é uma situação ruim que parece que deveria ter sido evitada”, escreveu Trump.

No local do acidente, policiais e bombeiros participam de uma operação de busca e resgate.

O comandante dos bombeiros de Washington, John Donnelly, afirmou em uma entrevista coletiva que "as condições são extremamente difíceis para os socorristas" devido ao "frio, vento forte e gelo" no rio.

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, anunciou que mobilizou “todos os recursos disponíveis da Guarda Costeira dos Estados Unidos”.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram helicópteros sobrevoando o rio durante as buscas.

Perto do aeroporto, ofertas de luzes intermitentes foram ativadas nas margens do rio Potomac durante a madrugada.

Dezenas de caminhões de bombeiros também seguiram para o local, alguns com reboques que transportavam botes infláveis.

Veja também