Avião com 64 pessoas e helicóptero caem em rio após colisão em Washington

Um avião comercial americano com 64 pessoas a bordo e um helicóptero militar caíram no rio Potomac após uma colisão na quarta-feira (29) à noite nas imediações de Washington.

A imprensa americana informou que vários corpos foram retirados das águas geladas do rio.

"As duas aeronaves estão na água", afirmou a prefeita da capital americana, Muriel Bowser, em uma entrevista coletiva na madrugada de quinta-feira.

"O voo 5342 da American Eagle, que seguia de Wichita, Kansas (ICT), para Washington (...) sofreu um acidente, com 60 passageiros e quatro membros da tripulação a bordo", informou a American Airlines.

O canal CBS News citou uma fonte policial que afirmou que "pelo menos 18 corpos foram recuperados", enquanto a NBC informou que "mais de 12 corpos" foram encontrados, segundo duas fontes envolvidas na operação de busca.

O casal de patinadores artísticos russos Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campeões mundiais em 1994, estavam a bordo do avião, segundo agências de notícias russas.

Em um vídeo publicado no site da companhia aérea, o CEO da empresa, Robert Isom, expressa "profundo pesar" pelo acidente, que aconteceu quando o avião estava a ponto de pousar no aeroporto Ronald Reagan.

O helicóptero era um modelo Black Hawk e estava com três militares a bordo, segundo uma fonte do exército dos Estados Unidos que não revelou mais detalhes.

O aparelho estava em um "voo de treinamento", informou um porta-voz militar em uma mensagem publicada na rede social X pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth.

Na rede social X, o senador de Kansas Roger Marshall chamou o acidente de "pesadelo".

Tonight, we received devastating news of what can only be described as nothing short of a nightmare. A plane, traveling to the Nation's capital from Wichita, KS carrying roughly 60 passengers collided with a Military helicopter. My prayer is that God wraps his arms around each…