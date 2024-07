A- A+

Uma milícia privada foi alvo, nesta sexta-feira (12), da Operação Derrama, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, nas cidades de Abreu e Lima e Paulista, na Região Metropolitana do Recife, e Serra Talhada, no Sertão do Estado.

Segundo a corporação, os milicianos são suspeitos dos crimes de extorsão, lesão corporal e homicídio. Um deles, inclusive, é suspeito da prática reiterada do crime de peculato — que é o crime praticado por funcionário público contra a própria administração pública.

Foram expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Abreu e Lima nove mandados de prisão e nove mandados de busca e apreensão domiciliar.

As investigações sobre a atuação do grupo começaram em outubro de 2023.

A Polícia Civil de Pernambuco contou na ação com o apoio operacional da Corregedoria Geral da Secretaria Estadual de Defesa Social (SDS-PE), Polícia Científica e Grupamento Tático Aéreo (GTA).

A Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (Dintel) também atuou na operação, que contou com o trabalho de 70 policiais civis.

Os delegados José Tenório e Jorge Pinto, respectivamente chefe e subchefe do Grupo de Operações Especiais (GOE), vinculado ao Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), presidem a Operação Derrama.

Operação Escudeiros II cumpre mandados em Abreu e Lima e no Recife (Foto: Polícia Civil de Pernambuco/Divulgação)

Operação Escudeiros II

Uma segunda operação foi deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco contra outra quadrilha suspeita de homicídios.

Na Operação Escudeiros II, a polícia cumpre quatro mandados de prisão e três mandados de busca e apreensão domiciliar, todos expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Abreu e Lima.

Os mandados são cumpridos em Abreu e Lima e no Recife. Ao todo, 30 policiais civis participam da deflagração.

As investigações sobre essa associação criminosa começaram em janeiro de 2019. Os mesmos delegados da Operação Derrama estão à frente da Escudeiros II.

A Dintel, a Corregedoria Geral da Secretaria Estadual de Defesa Social e o GTA também colaboraram nessa operação.

Outros detalhes sobre as duas operações serão divulgados pela polícia em "momento oportuno".

