Peeling de fenol: Sociedade de Dermatologia faz alerta sobre 'natureza invasiva e agressiva'

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) publicou nota técnica sobre o peeling de fenol após o procedimento estético ter levado o empresário Henrique Silva Chagas, de 27 anos, à morte na última segunda-feira (3), em São Paulo.

A entidade destaca que o peeling de fenol em toda a face “demanda extrema cautela, considerando sua natureza invasiva e agressiva”. A nota foi publicada nessa quarta-feira (5),



A SBD reforça que o procedimento deve ser realizado apenas por médicos dermatologistas habilitados, “preferencialmente em ambiente hospitalar, com o paciente devidamente anestesiado e sob monitoramento cardíaco”.

O peeling de fenol de Henrique, no entanto, foi feito pela esteticista e influencer Natalia Fabiana de Freitas Antonio, conhecida como Natalia Becker, que conta com mais de 200 mil seguidores nas redes sociais.

Ela foi indiciada por homicídio doloso com dolo eventual, e a Vigilância Sanitária de São Paulo fechou e multou o Studio Natalia Becker por não ter autorização para o procedimento.





Peeling de fenol foi feito pela influencer Natalia Fabiana de Freitas Antonio, conhecida como Natalia Becker - Foto: reprodução/redes sociais

A SBD destaca que, devido ao uso de um composto tóxico absorvido pela pele e, consequentemente, pela corrente sanguínea, “o procedimento exige precauções rigorosas”.

“É possível que ocorram complicações, como dor intensa, cicatrizes, alterações na coloração da pele, infecções e até mesmo problemas cardíacos imprevisíveis, independentemente da concentração, do método de aplicação e da profundidade atingida na pele”, continua ao enfatizar a importância de ser feito somente por um médico habilitado.



Resultados do Peeling de fenol

Quando peeling de fenol é realizado de forma criteriosa e por um profissional adequado, no entanto, “os resultados obtidos são incomparáveis a outros métodos esfoliativos, proporcionando uma renovação intensa da pele, estimulando a produção de colágeno e reduzindo significativamente rugas e manchas”, diz a entidade médica.

A sociedade esclarece ainda que o peeling de fenol é indicado para tratar casos de envelhecimento facial severo, caracterizados por rugas profundas e textura da pele consideravelmente comprometida.



O procedimento utiliza uma substância ácida, o fenol, para induzir a queimadura e descamação da pele e, consequentemente, a renovação celular.

Mas“é importante ressaltar que o procedimento apresenta riscos e tempo de recuperação prolongado, exigindo afastamento das atividades habituais por um período estendido”, complementa a SBD.

