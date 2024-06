Homem de 27 anos morre ao realizar peeling de fenol em clínica de influencer; mulher é procurada

A- A+

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte do empresário Henrique Chagas, de 27 anos, após realizar um peeling de fenol. O procedimento estético foi realizado nessa segunda-feira (3), na clínica da esteticista e influencer Natalia Fabiana de Freitas Antonio, conhecida como Natalia Becker, de 29 anos.

Uma das testemunhas ouvidas pela polícia afirmou que Henrique apresentou mal-estar durante o tratamento realizado pela própria Natalia. Uma equipe de socorro foi acionada, realizou tentativas de reanimação ainda no estabelecimento, mas o homem não resistiu.

Até o momento, a profissional não foi localizada e nem se apresentou na delegacia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. O caso é investigado como homicídio.

"A Polícia Civil instaurou inquérito no 27º DP para investigar o crime de homicídio. Foram solicitados exames necroscópico e toxicológico, cujos resultados são aguardados", informou a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

O Studio Natalia Becker, localizado em Campo Belo, na Zona Sul da capital paulista, onde o procedimento foi realizado, foi interditado e autuado pela Vigilância Sanitária municipal por "exercer procedimentos em desacordo com a legislação vigente".

Além de São Paulo, também há unidades no Rio de Janeiro e Goiânia. Natalia, que possui mais de 200 mil seguidores no Instagram, desativou a rede social após repercussão do caso.

Influencer Natalia Fabiana de Freitas Antonio, conhecida como Natalia Becker | Foto: Redes Sociais/Reprodução

Segundo o registro policial, o companheiro de Henrique, o também empresário Marcelo Camargo, informou que seu namorado queria fazer o procedimento para reduzir marcas de acne no rosto.

Há um mês, a vítima saiu de Pirassununga, no interior de São Paulo, para conhecer a clínica que havia encontrado pelas redes sociais. Na visita, aderiu ao procedimento por R$ 4.300.

Como funciona o peeling de fenol?

No tratamento, o fenol - composto químico - entra na epiderme, que é a camada mais superficial da pele, causando uma necrose e induzindo uma reação inflamatória nas camadas mais profundas, como a derme, provocando escamação no rosto.

Por ser considerado agressivo, o tratamento só pode ser realizado em hospitais e é contraindicado para pessoas que têm problemas em órgãos como rins e fígado, já que uma grande parte do produto aplicado é absorvida pelo corpo e eliminado pelos rins e fígados.

O procedimento promete estimular a produção de colágeno, proteína determinante no processo de rejuvenescimento facial, e criar uma "nova pele".

