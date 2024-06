A- A+

Recife Homem de 38 anos morre após receber descarga elétrica ao limpar cisterna de condomínio em Boa Viagem Fio energizado teria atingido as costas do homem durante a realização do serviço

Um homem de 38 anos morreu após receber uma descarga elétrica ao limpar a cisterna de um condomínio no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

O caso aconteceu nessa segunda-feira (3), no Edifício Maria Yone, localizado na rua Professor Osias Ribeiro.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a partir de informações de testemunhas, um fio energizado teria atingido as costas do homem durante a realização do serviço.

A vítima, que não teve o nome divulgado, foi socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu e morreu.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Boa Viagem como "morte a esclarecer".

