Sertão Dupla é presa por sequestrar e ameaçar mãe e filho; um dos suspeitos era ex-companheiro da mulher Os dois homens foram localizadas com arma e munições

Dois homens foram presos suspeitos de sequestrar e ameaçar de morte mãe e filho, na cidade de Santa Cruz, no Sertão de Pernambuco. Um dos criminosos era ex-companheiro da mulher.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM realizavam a Operação Força Total, na madrugada da segunda-feira (3), quanto foram acionados para um possível sequestro no Sítio Fortaleza.

Durante deslocamento, o efetivo localizou mãe e filho, este último menor de idade. Aos policiais, a mulher informou que foi levada pelo seu ex-companheiro e por um segundo homem desconhecido, que portava uma arma.

Ela também disse que foi ameaçada de morte enquanto esteve em poder dos suspeitos, que decidiram libertar os reféns na cidade.

Após buscas pelos criminosos, a dupla foi localizada com arma e munições. Os dois homens foram presos e levados para a Delegacia de Plantão da cidade, onde foram autuados por sequestro, ameaça por violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo e munições.

