Região Metropolitana do Recife Com ajuda de cães, polícia apreende 47 kg de maconha e 15 kg de haxixe em transportadora em Jaboatão Estabelecimento passou a ser investigado após três homens serem presos, no último sábado (1ª), ao sair do local com quase 52 kg de haxixe

As Polícias Civil e Federal apreenderam 47 kg de maconha e 15 kg de haxixe em uma transportadora no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O estabelecimento passou a ser investigado após três homens serem presos, no último sábado (1ª), ao saírem do local com quase 52 kg de haxixe.



De acordo com a Polícia Federal, com o objetivo de identificar a existência de outras remessas de material entorpecente, os agentes do K-9, que o operam com os cães farejadores Falcon, da raça pastor-belga-malinois, e Alaska, da raça pastor alemão, estiveram na transportadora onde os traficantes foram avistados.

Os cães farejadores sinalizaram para três volumes que se encontravam na transportadora e continham 47 kg de maconha e 15 kg de haxixe, totalizando 62 kg de drogas. Contando com a primeira apreensão de quase 52 kg de haxixe, o volume de material entorpecente apreendido sobe para 114 kg.

"Diferentemente da maconha, o haxixe é produzido da resina da planta, apresentando concentrações muito mais elevadas de THC, o que o torna uma substância mais potente", lembra a PF.

Agora, além dos três homens já presos preventivamente no Cotel por tráfico interestadual de drogas e associação, e da apreensão de quatro aparelhos celulares e dois veículos, as investigações seguem no sentido de identificar outros possíveis integrantes do grupo e desarticular a organização criminosa.



