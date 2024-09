Pernambucano morre carbonizado em incêndio florestal em Portugal

A- A+

O pernambucano Carlos Eduardo, conhecido nas redes sociais como "Chantilly Papai", morreu carbonizado em um incêndio florestal na cidade de Albergaria-a-Velha, localizada no distrito de Aveiro, em Portugal, na tarde da segunda-feira (16).

Segundo o jornal português Público, Carlos Eduardo tentava salvar máquinas da empresa de exploração florestal para a qual trabalhava, mas acabou sendo engolido pelo fogo.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) disse que Carlos Eduardo teria ido com outros funcionários da empresa para tentar recuperar equipamentos que estavam em área atingida pelo fogo. O nome da empresa não foi divulgado.

Parte do Norte de Portugal está tomada pelo fogo desde a última sexta-feira (13). Há mais de 100 focos de incêndio espalhados pelo país, que pediu ajuda à União Europeia para combater as chamas.

Sete pessoas morreram nos incêndios florestais em Portugal, incluindo o pernambucano. Quatro das vítimas eram bombeiros que atuavam no controle do fogo.

A emissora pública RTP disse que o fogo se espalhou em todo o município de Albergaria-a-Velha e não há nenhum bairro ou vilarejo livre do incêndio, que, pela primeira vez, chegou ao centro da cidade.

Carlos Eduardo nasceu na comunidade do Coque, localizada na área central do Recife, uma das regiões mais pobres da capital pernambucana.

O jovem cruzou o Oceano Atlântico há cinco anos para morar em Portugal e buscar o sonho de melhorar de vida.

Caçula de 16 irmãos, Carlos Eduardo tinha uma filha pequena e sonhava em ser músico e dançarino. A família foi avisada pela polícia sobre a morte dele.

Em Aveiro, Carlos Eduardo morava em uma casa com outros brasileiros e visitou a Suíça, onde mora um irmão, em abril. Três irmãs dele vivem em São João da Madeira, também em Portugal.

Em publicação nas redes sociais, uma irmã de Carlos Eduardo, Eduarda Neves, publicou foto do irmão lamentando a sua morte.

"Eu só queria acordar desse pesadelo. Eu ainda não acredito", postou.

O Público relatou que o Consulado do Brasil no Porto permanece em contato com parentes do pernambucano e prestando suporte jurídico e psicológico.

Ainda não há informações se o corpo de Carlos Eduardo será enterrado no Brasil ou em Portugal. O corpo dele passou por autópsia no Instituto Nacional de Medicina Legal (IML).

Chantilly Papai

Carlos Eduardo mantinha um canal no YouTube, no qual retratava a sua vida em Portugal. Ele ganhou o apelido de "Chantilly Papai" quando, em uma festa, jogou chantilly em convidados.

No Instagram, ele aparece em sua última publicação vendendo o doce bola de berlim (conhecido no Brasil como sonho) em uma praia do país.

Incêndios em Portugal

A agência France-Presse informou que mais de 40 incêndios florestais permaneciam ativos no norte e centro de Portugal, nesta quarta-feira (18). Mais de 3.900 bombeiros e mais de mil veículos foram mobilizados para o combate às chamas.

Aveiro, onde morava Carlos Eduardo, é a área mais afetada pelas chamas. Os bombeiros descreveram uma situação "fora de controle" no distrito.

As chamas destruíram quase 20 mil hectares de vegetação desde segunda-feira, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS),

Veja também

MOBILIDADE Inscrições abertas para o seminário gratuito "Desafios da Mobilidade e do Transporte Público da RMR"