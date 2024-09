6.540 pernambucanos no sistema prisional tiveram acesso à certidão de nascimento na última semana

A- A+

Apenados do Sistema Prisional de Pernambuco estão recebendo as certidões de nascimento que foram emitidas durante a 2ª Semana Nacional do Registro Civil, Registre-se, realizada em maio deste ano.

Até a última sexta-feira (13), foram entregues 6.540 documentos, sendo 6.400 nas unidades prisionais e 140 nas cadeias públicas.

O gerente-geral da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), Augusto Sales, fala sobre as vantagens de ter o registro em mãos.

“Com a certidão de nascimento, as pessoas privadas de liberdade poderão ter acesso a outros documentos como carteira de identidade nacional e emissão ou regularização do CPF, e serem inseridas em atividades educacionais e profissionais, evitando a reincidência”, afirmou Sales.

A ação é destinada à população socialmente vulnerável, incluindo, as pessoas privadas de liberdade do sistema penitenciário.

2ª Semana Nacional do Registro Civil, Registre-se.

Em Pernambuco, a campanha contou com a parceria da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE), Secretaria de Defesa Social – através do Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB) – e a Associação de Registradores de Pessoas Naturais do Estado (Arpen) – por meio dos cartórios.

