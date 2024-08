Pernambuco registra 29.023 casos prováveis de dengue e confirma 118 notificações de febre Oropouche

A- A+

Pernambuco contabiliza 29.023 casos prováveis de dengue e 118 casos confirmados da febre Oropouche. Os dados são do mais recente Informe Epidemiológico de Arboviroses, divulgado nesta quarta-feira (7).



O documento contém números das semanas epidemiológicas de 1 a 31, que correspondem ao período de 31 de dezembro de 2023 a 3 de agosto deste ano.



Do total de casos prováveis de dengue, 8.327 já foram confirmados. Os demais estão sendo investigados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), que notificou 152 casos graves e 10 mortes pela doença.

A incidência é de 320,4 casos prováveis de dengue por 100 mil habitantes. O documento aponta que o número de casos prováveis da doença é 425,4% maior quando comparado ao mesmo período do ano anterior, quando foram notificados 5.524 casos.

O levantamento aponta que a maior incidência dos casos prováveis de dengue foi notificada em mulheres da faixa etária de 20 a 29 anos.

Nesta nova publicação, 55 municípios pernambucanos configuram baixa incidência para casos de dengue, 68 localidades apresentam incidência média e 62 cidades aparecem com alta incidência de casos.



Segundo a SES-PE, até o momento, 37 óbitos já foram descartados para arboviroses e outros 30 seguem em investigação.

Oropouche

Pernambuco possui, atualmente, 118 casos confirmados da febre Oropouche. Entre eles, um óbito fetal causado por transmissão vertical, que acontece quando o vírus é passado da mãe para o bebê, durante a gestação ou parto.

A confirmação do óbito fetal foi feita na última sexta-feira (2), pelo Ministério da Saúde. A grávida tem 28 anos e estava na 30ª semana de gestação.



Até o momento, o vírus Oropouche foi identificado em pacientes dos municípios de Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Moreno, Itamaracá e Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife.



Também foi identificado em Jaqueira, Pombos, Água Preta, Maraial, Rio Formoso, Catende e Sirinhaém, na Mata Sul; Timbaúba, Itaquitinga, Macaparana e Aliança, na Zona Norte, e Bonito e Garanhuns, no Agreste.

Chikungunya e Zika

O Informe Epidemiológico de Arboviroses também traz 4.678 casos prováveis de Chikungunya, sendo 1.184 deles já confirmados. A incidência é de 51,6 casos por 100 mil habitantes.

Além disso, o documento também aponta que Pernambuco investiga 235 casos prováveis de Zika, sendo 44 deles em mulheres grávidas. Nenhum caso foi confirmado até o momento.

