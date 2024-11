A- A+

OPORTUNIDADE Pernambuco promove Feirão de Empregos e destaca liderança na geração de vagas no Nordeste Candidatos foram avaliados em processos seletivos de 30 empresas de diversas áreas participantes do evento

Nesta terça-feira (5), o Governo de Pernambuco deu início ao 3º Feirão de Empregos, evento organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe), com o objetivo de fomentar a inserção no mercado de trabalho e estimular o desenvolvimento econômico no estado.

Realizado na Escola Técnica Estadual Professor Agamenon Magalhães (Etepam), no Recife, o Feirão atraiu cerca de 2 mil pessoas interessadas em conquistar uma das mil vagas disponibilizadas por 30 empresas participantes.

Na abertura do evento, a governadora Raquel Lyra destacou a importância do Feirão no contexto atual de crescimento econômico do estado.

“Desde que assumimos o Governo de Pernambuco, temos trabalhado para que o nosso Estado volte a liderar o Nordeste brasileiro e já estamos conseguindo. Fechamos agosto e setembro como o terceiro Estado que mais gerou emprego de carteira assinada no Brasil, mantendo o protagonismo de Pernambuco no Norte e Nordeste”, afirmou Lyra, acrescentando que o setor privado tem demonstrado confiança ao investir no estado, gerando novas oportunidades de trabalho.

Dados do Novo Caged, divulgados no último dia 30 de outubro, confirmam que Pernambuco segue em destaque na geração de empregos formais no Nordeste pelo segundo mês consecutivo.

Em setembro, o estado registrou um saldo positivo de 17.851 empregos, colocando-se como o terceiro maior gerador de vagas do país, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro.

Os candidatos ao Feirão de Empregos obtiveram cartas de encaminhamento na Casa do Trabalhador, localizada no bairro da Boa Vista, e nas Agências do Trabalho próximas às suas residências.

Essas cartas permitiram que cada pessoa pudesse concorrer a até três vagas no evento.

“Sabemos que esse é um momento importante para as pessoas que estão em busca de emprego. Estamos acolhendo esses trabalhadores, em uma ação conjunta entre governo, empresas e candidatos, para promover novas histórias de sucesso”, comentou a secretária de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, Amanda Aires.

Entre as empresas participantes estava o Real Hospital Português (RHP), que ofertou 30 vagas em áreas como nutrição, cozinha, administração, segurança patrimonial e programas de jovens aprendizes.

“Estamos aqui para contribuir com a criação de oportunidades em áreas variadas, abrindo portas para novos talentos”, disse Diana Coutinho, coordenadora de Desenvolvimento Humano Organizacional do RHP.

O evento também ofereceu orientação profissional aos participantes, incluindo dicas comportamentais para entrevistas, ajuda na elaboração de currículos e o "Cabide Solidário", iniciativa que disponibilizou roupas e calçados doados, visando apoiar candidatos que precisavam de vestimentas adequadas para as entrevistas de emprego.

Entre os beneficiados pelo Feirão, o jovem Gilson Cruz, de 20 anos, celebrou sua contratação. Natural de Timbaúba, ele se mudou recentemente para Olinda e viu no evento a chance de conseguir seu primeiro emprego formal.

“Estou saindo do Feirão com carteira assinada, uma oportunidade incrível. Esse evento representa várias oportunidades de emprego e, para mim, foi ainda mais especial”, comemorou.

O Feirão contou ainda com a presença de figuras públicas, como a vice-governadora Priscila Krause, o secretário de Educação e Esportes Alexandre Schneider, a secretária interina da Mulher Juliana Gouveia, e os vereadores recifenses Doduel Varela, Ronaldo Lopes, Davi Muniz e Maguari.

Veja também

CONFLITO Presidente de Israel alerta contra mudança brusca em plena guerra