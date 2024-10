Pernambuco registra 29.615 casos prováveis de dengue e confirma 156 notificações de febre Oropouche

Pernambuco contabiliza 29.615 casos prováveis de dengue e 156 casos confirmados da febre Oropouche. Os dados são do mais recente Informe Epidemiológico de Arboviroses, divulgado nesta quarta-feira (2).

O documento contém números das semanas epidemiológicas de 1 a 39, que correspondem ao período de 31 de dezembro de 2023 a 28 de setembro deste ano.

Do total de casos prováveis de dengue, 10.958 já foram confirmados. Os demais estão sendo investigados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), que notificou 181 casos graves e 11 mortes pela doença.

A incidência é de 326,9 casos prováveis de dengue por 100 mil habitantes. O documento aponta que o número de casos prováveis da doença é 360,1% maior quando comparado ao mesmo período do ano anterior, quando foram notificados 6.437 casos.

O levantamento aponta que a maior incidência dos casos prováveis de dengue foi notificada em mulheres da faixa etária de 20 a 29 anos.

Nesta nova publicação, 55 municípios pernambucanos configuram baixa incidência para casos de dengue, 66 localidades apresentam incidência média e 64 cidades aparecem com alta incidência de casos.

Segundo a SES-PE, até o momento, 46 óbitos já foram descartados para arboviroses e outros 29 seguem em investigação.

Oropouche

Pernambuco possui, atualmente, 156 casos confirmados da febre Oropouche. Até o momento, o vírus isolado foi identificado em pacientes dos seguintes municípios:

Jaqueira, Pombos, Água Preta, Moreno, Maraial, Cabo de Santo Agostinho, Rio Formoso, Timbaúba, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Recife, Catende, Lagoa dos Gatos, Camaragibe, Limoeiro, Ipojuca, Itaquitinga, Macaparana, Sirinhaém, Bonito, Garanhuns, Aliança, Gameleira, Machados, São Benedito do Sul, Santa Cruz do Capibaribe, Barra de Guabiraba e São Vicente Ferrer.

Chikungunya e Zika

O Informe Epidemiológico de Arboviroses também traz três mortes e 4.695 casos prováveis de Chikungunya, sendo 1.413 deles já confirmados. A incidência é de 51,8 casos por 100 mil habitantes.

Além disso, o documento também aponta que, em Pernambuco, foram notificados 271 casos prováveis de Zika, sendo 62 deles em mulheres grávidas. Nenhum caso foi confirmado até o momento.

