A- A+

PERNAMBUCO Bombeiro é expulso da corporação acusado de furtar extintor de incêndio de shopping no Recife Furto aconteceu em março de 2023, no estacionamento do centro de compras. Portaria foi assinada pelo secretário de Defesa Social

Um bombeiro foi expulso do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco por ter furtado um extintor de incêndio de pó químico de quatro quilos do estacionamento do Shopping Tacaruna, no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

O furto aconteceu em 11 de março de 2023 e a portaria com a exclusão do 2º sargento foi publicada na edição desta quarta-feira (2) do Diário Oficial do Poder Executivo. O texto foi assinado pelo secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Segundo a portaria, o bombeiro chegou ao estacionamento do centro de compras por volta das 12h50 daquele dia em uma picape modelo Fiat Toro.

Em seguida, ele parou o carro, nas proximidades do ponto onde estava o extintor, e colocou o objeto na caçamba do veículo, levando o equipamento.

Por causa do furto, o bombeiro foi indiciado em inquérito policial. Posteriormente, foi aberto um processo administrativo disciplinar pela Corregedoria da Secretaria de Defesa Social, que resultou na expulsão do agora ex-servidor.

"O Colegiado [...] demonstrou que o imputado é culpado dessa acusação [...], motivo pelo qual o considerou incapaz de permanecer integrado às fileiras da corporação", diz trecho da portaria publicada no Diário Oficial.

Em sites na internet, um extintor do mesmo tipo custa, em média, R$ 190. O Shopping Tacaruna afirmou que não irá comentar o caso.

Veja também

exposição Shopping Guararapes recebe exposição gratuita da Força Aérea Brasileira (FAB); saiba mais