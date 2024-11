Pernambuco zera fila prioritária para cirurgia de quadril em crianças com microcefalia

A- A+

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) zerou a fila prioritária para cirurgias de correção de luxação de quadril em crianças diagnosticadas com microcefalia decorrente da Síndrome Congênita do Zika Vírus. O feito foi realizado na última quarta-feira (13).

O procedimento, realizado no Hospital Maria Lucinda e no Hospital Otávio de Freitas (HPF), é fundamental para proporcionar menos dor, maior conforto e mobilidade, impactando positivamente na rotina dessas crianças e suas famílias.

Fila prioritária

O pequeno José Ravy Alves, de 9 anos, morador de Petrolina, foi o último da fila considerada prioritária a ser operado. A condição dele se agravou ao longo dos anos.

Com os músculos atrofiados - e muitas dores -, José Ravy já não conseguia mais sentar, o que dificultava o uso da cadeira de rodas e comprometia ainda mais sua qualidade de vida. Com a cirurgia, José Ravy vai iniciar um processo de recuperação, que inclui acompanhamento médico, revisões periódicas e sessões de fisioterapia, essenciais para sua reabilitação.



Poliana Alves, mãe de José Ravy, celebrou a cirurgia, que trouxe alívio e esperança para a família. Ela destacou a importância do apoio oferecido pelo Estado, que disponibilizou passagens aéreas para o deslocamento de Petrolina ao Recife, possibilitando que o seu filho fosse submetido ao procedimento no Hospital Maria Lucinda. Antes, as viagens eram um grande obstáculo.

“A sorte é que, graças a Deus, o Estado disponibilizou o transporte, porque quando vinha antes era uma dificuldade. Agora, deu a passagem de avião e foi muito bom”, conta Poliana.



A mãe ainda expressou a alegria de finalmente ver Ravy passar pela cirurgia tão esperada.

“Fiquei muito feliz. Era uma coisa que já queríamos há muito tempo, porque, segundo o médico, vai melhorar a qualidade de vida dele”, disse.

O médico cirurgião que realizou esse procedimento, Ítalo Bacellar, explicou a importância e o impacto do procedimento na vida de José Ravy e da sua família.

“Esses pacientes, com uma comorbidade neurológica, acabam tendo muita contratura dos músculos, o que deixa as pernas deles um pouco fechadas. Isso dificulta muito para realizar os cuidados de higiene e a locomoção no dia a dia. A cirurgia vai permitir essa movimentação, uma troca de fraldas mais fácil, além da melhora da posição de sentar, na hora de ser mobilizado na cadeira de rodas”, explicou o médico Ítalo Bacellar.

