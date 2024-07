ASA Indústria e Rede Muda Mundo abrem inscrições para o "Projeto Mão na Massa"

A- A+

Com o intuito de fomentar a qualificação produtiva e a geração de renda, a ASA Indústria, em parceria com a Rede Muda Mundo abrem inscrições para o “Projeto Mão na Massa”.



A iniciativa visa qualificar cerca de 160 pessoas de comunidades do Recife, oferecendo cursos nas áreas de culinária e habilidades comportamentais. As formações acontecerão na Casa Zero, localizada na Rua do Bom Jesus, n.º 237, no Recife Antigo, com cada turma tendo uma carga horária de 20 horas. As vagas são limitadas.



Alunos do "Projeto Mão na Massa" | Foto: Digulgação

“É um orgulho imenso para a ASA investir em um projeto que tem uma alta capacidade de mudar vidas. Nossa conversa com a Casa Zero iniciou há cerca de seis meses e, desde o início, nosso maior cuidado ao desenhar o Projeto Mão na Massa foi focar na transformação que ele pode causar na vida das pessoas e como os nossos produtos poderiam auxiliar nessa jornada, levando mais renda e oportunidades de crescimento. Toda casa tem ASA e toda casa precisa ter oportunidades de crescimento. Essa iniciativa transforma a ASA numa companhia cada vez mais cidadã,” comenta Franklin Almeida, diretor de gente e gestão do Grupo ASA.

Para o curso de culinária, previsto para iniciar em agosto, os participantes aprenderão a utilizar produtos da Palmeiron e Vitamilho para preparar bolinhos caseiros e cuscuz recheado. Além das práticas culinárias, os alunos receberão aulas teóricas sobre segurança alimentar, precificação e apresentação de pratos.



Já a formação em habilidades comportamentais, conhecidas como soft skills, está prevista para começar em setembro. Os alunos aprenderão noções básicas de logística, produção e administração, preparando-os para o mercado de trabalho.

“Estamos muito felizes com essa parceria. A Casa Zero, através da Rede Muda Mundo, está de portas abertas para iniciativas como essas. Aqui na Casa, estamos comprometidos com a transformação de territórios, investindo em educação e empoderamento das comunidades. Essa parceria é um exemplo inspirador de como as empresas podem contribuir diretamente para o crescimento socioeconômico dessas regiões, além de incentivar o empreendedorismo local,” afirma Fábio Silva, CEO da Rede Muda Mundo.

As inscrições podem ser realizadas na sede da Casa Zero ou pelo Instagram @nacasazero. As vagas são limitadas.

