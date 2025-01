Rede Compaz oferece colônia de férias gratuita a partir da próxima segunda-feira (13)

A- A+

A Rede Compaz passa a oferecer colônia de férias gratuitas em suas unidades. A programação tem início a partir desta segunda-feira (13) e segue até o dia 24 de janeiro.

Entre as atividades estão aulões de dança, jogos e brincadeiras populares, práticas esportivas, oficina de circo, banho de fonte e de mangueira.

Para participar, é preciso estar cadastrado na rede. O cadastro pode ser feito na recepção de cada unidade, mediante a apresentação de comprovante de residência no Recife e documento de identidade.

O atendimento para cadastro funciona das 7h às 22h durante a semana e das 8h às 12h no fim de semana. Já as inscrições podem ser feitas no local, no horário das 9h às 17h.

Nos Compaz Eduardo Campos, Ariano Suassuna e Dom Hélder Câmara, as atividades serão preenchidas por ordem de chegada - o usuário escolhe a atividade e chega um pouco antes do horário de início para participar.

Confira a programação:

Compaz Miguel Arraes

Data: 13 e 14/01

Horários: 9h às 11h e 14h às 16h

Faixa etária: 04 a 12 anos

Atividades: jogos populares, handbal, jiu-jitsu, queimado, circo, brincadeiras.

Inscrições na recepção, das 9h às 17h

Endereço: Av. Caxangá, 653, Caxangá



Compaz Leda Alves

Data: 13 a 17/01

Horário: 14 às 17h

Atividades: funcional kids, brincadeiras populares, oficina de frevo, cinema, caça ao tesouro.

Inscrições na recepção, das 9h às 17h

Endereço: Rua José Rodrigues, S/N, Pina



Compaz Eduardo Campos

Data: 14 a 17/01

Horários: 10h às 12h e 15h às 17h

Faixa etária: 04 a 12 anos

Atividades: cinema, banho de fonte, jogos populares.

Demanda espontânea

Endereço: Av. Aníbal Benévolo, S/N, Alto Santa Terezinha



Compaz Ariano Suassuna

Data: 14 a 17/01

Horários: 9h às 11h e 14h às 16h

Atividades: brincadeiras, aulões de dança, jogos populares, oficina de circo, torneio de futsal, oficinas de capoeira e judô.

Demanda espontânea

Endereço: Av. General San Martin, 1208, Bongi.



Compaz Dom Hélder Câmara

Data: 14 e 17/01

Horários:

14/01

10h - aulão de balé

16h - banho de mangueira

17/01

15h - sessão de cinema

17h - roda de capoeira

Faixa etária: 04 a 12 anos

Demanda espontânea

Endereço: Rua Lourenço de Sá, 140, Ilha Joana Bezerra



Compaz Paulo Feire

Data: 14 a 24/01

Horário: 14h às 18h

Atividades: jogos de tabuleiro, funkids, campeonato de futmesa, oficina de adereços carnavalescos, gincanas, brincadeiras populares.

Inscrições na recepção, das 9h às 17h

Endereço: Ladeira da COHAB, 10, Ibura

