Compesa e PM retiram ligações clandestinas em Jataúba e fornecimento de água é reestabelecido

No município de Jataúba, no Agreste de Pernambuco, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), em parceria com a Polícia Militar, realizou uma operação de combate às ligações clandestinas.

De acordo com a Companhia, a ação resultou na remoção de mais de 60 ligações irregulares que estavam conectadas em 16 sangrias ilegais localizadas, em sua maioria às margens da PE-160.

A Compesa informou que, após a identificação, foi restabelecida a vazão de 11 litros de água por segundo para a cidade, que estava em colapso devido às irregularidades.

"A Adutora de Jataúba era o alvo dos infratores e as ligações irregulares estavam prejudicando o fornecimento de água de toda a cidade desde outubro do ano passado. A rede possui uma extensão de 20 quilômetros e a Compesa vinha enfrentado dificuldades para abastecer o município em consequência das ligações clandestinas. Essa população, vale frisar, reside em uma das regiões mais afetadas pela crise hídrica que atinge o estado, o Agreste", afirmou a Compesa, em nota.

