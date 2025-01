Inscrições para cursos de extensão tecnológica e soluções para a indústria se encerram em janeiro

A- A+

O Governo de Pernambuco receberá submissões de projetos para os editais inscrições de fomento aos cursos de extensão em tecnologia para estudantes de graduação, o Compet Superior, e o Compet Soluções, que busca estimular a inovação na indústria.

As inscrições seguem até o dia 20 de janeiro e podem ser acessados através do site da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado (Secti/PE) em www.secti.pe.gov.br. Os projetos selecionados nos dois editais terão um prazo de 12 meses de execução, segundo a gestão estadual.

De acordo com a Secti, o edital do Compet Superior tem investimento total de R$2,5 milhões e contemplará 50 propostas que estejam alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O programa é destinado para Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação pública ou privada, sem fins lucrativos, com sede no Estado e integrante da Rede de Ecossistemas de Pernambuco (REPE), e busca projetos de jornadas formativas que contribuam para a melhoria da qualificação profissional em áreas de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

Já para o Compet Soluções, a pasta informou que serão destinados mais de R$2 milhões em micro e pequenas empresas pernambucanas que apresentarem propostas inovadoras que ampliem a competitividade territorial do Estado. O edital é promovido em parceria com a Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE).

Segundo a Secretaria, o edital busca o desenvolvimento de soluções tecnológicas e ascensão de Associações ou Cooperativas com vocações nas áreas de Confecções e Moda, Gesso, Movelaria, Panificação, Saúde, Artesanato, Turismo e Cultura, Agricultura e Agropecuária.





