Mulher morre após realizar "harmonização de bumbum"; médico não tinha registro, afirma Cremepe

O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) informou, nesta segunda-feira (13), que o médico responsável pelo procedimento estético no glúteo, realizado em Adriana Soares Lima Laurentino, de 46 anos, não possui registro regular junto ao Conselho Regional do estado. A entidade não revelou o nome do profissional.

Adriana foi encontrada morta no banheiro de casa horas após realizar um procedimento estético conhecido como "harmonização de bumbum", que tem, entre os objetivos, ganhar volume, além de reduzir a flacidez dos glúteos.

O Conselho informou que realizou uma fiscalização emergencial na clínica onde o procedimento foi feito ainda nesta segunda-feira, e que o ambiente em que o procedimento foi realizado não é adequado para a realização desse tipo de intervenção, tornando incompatível com os requisitos de segurança exigidos pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

O Cremepe comunicou ainda que, até o momento, não recebeu nenhuma denúncia formal, mas que será aberto um expediente ex officio, que seguirá em sigilo processual para preservar a integridade da investigação.



Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado pela Central de Plantões da Capital e que as investigações seguem até o esclarecimento do ocorrido.

