Acidente Motociclista de aplicativo é resgatado de helicóptero após colidir com ônibus Vítima foi encaminhada para o Hospital da Restauração, na área central do Recife

Um motociclista de aplicativo foi resgatado de helicóptero após colidir com um ônibus, na Estrada de Curcurana, em Pontezinha, Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

O resgate aconteceu na tarde desta quinta-feira (9), quando a central de regulação do SAMU Metropolitano acionou a equipe aeromédica, por volta das 15h10, para realizar o atendimento.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, de 27 anos, estava gravemente ferida, com lesões na clavícula e inconsciente. O motociclista foi transportado de aeronave até o campo do quartel do Derby de onde seguiu para o Hospital da Restauração, na área central do Recife.

