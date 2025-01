A- A+

Colisão Motorista de caminhonete morre após colisão com carreta, em Afrânio Condutor da carreta foi socorrido com dores no peito

Um homem morreu após uma colisão entre uma carreta e uma caminhonete no km 27,5 da BR 407, em Afrânio, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro aconteceu por volta das 12h15 desta quinta-feira (9).

Ainda segundo a corporação, o motorista da caminhonete morreu no local. Já o condutor da carreta foi socorrido para o Hospital de Afrânio sentido dores no peito, mas foi liberado em seguida. Segundo a PRF, ele realizou o teste do bafômetro e o resultado não acusou a presença de álcool no organismo.

